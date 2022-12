i Autor: Eurosport / ZRZUT EKRANU Dawid Kubacki w Engelbergu

Absurdalny wykon

Skandal! Dawid Kubacki kręcił głową z niedowierzaniem podczas "Mazurka Dąbrowskiego". Tragiczna wersja

Co to było?! Skandal! Co to był za "Mazurek Dąbrowskiego" w Engelbergu? Dawid Kubacki kręcił głową z niedowierzaniem i zaczął śpiewać hymn w oryginalnym tempie. Szwajcarzy kompletnie się nie popisali, wykonując naszą pieśń narodową w zwolnionym tempie. Na szczęście sprawy w swoje ręce wzięli kibice.