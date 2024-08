Skoki dzisiaj Courchevel NA ŻYWO transmisja. Gdzie oglądać Letnie Grand Prix 13.08.2024?

Odwieczny rywal Adama Małysza zwrócił się do niego po latach! Janne Ahonen zaskoczył wszystkich

Skoki dzisiaj po 4,5 miesiąca przerwy to wspaniała wiadomość dla wszystkich kibiców skoków narciarskich. We wtorek 13 sierpnia od rana skoczkowie i skoczkinie rywalizują w Courchevel. Najpierw odbyły się tam treningi i kwalifikacje, a od 16:00 rozpoczną się konkursy. Wśród pań zaprezentują się dwie Polki - Pola Bełtowska i Anna Twardosz. Większą uwagę przykuwa jednak inauguracyjny konkurs LGP mężczyzn z udziałem pięciu polskich skoczków. Już w porannych sesjach niezłą formę potwierdzili Dawid Kubacki i Aleksander Zniszczoł - pierwszy zajął 3. miejsce w kwalifikacjach, a drugi był 14. i wcześniej 6. na treningu. Oprócz nich skaczą też Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Kacper Juroszek. Polacy mają jednak w Courchevel godnych rywali, bo na starcie pojawił się m.in. triumfator Pucharu Świata, Stefan Kraft, a także czwarty zawodnik poprzedniego sezonu, Jan Hoerl. W kwalifikacjach najlepszy okazał się z kolei Niemiec Karl Geiger przed Szwajcarem Gregorem Deschwandenem, który w poprzedniej edycji LGP minimalnie przegrał triumf z Władimirem Zografskim. To zapowiada naprawdę ciekawy konkurs!

Pierwsze konkursy Letniego Grand Prix w Courchevel odbędą się we wtorek, 13 sierpnia. O godzinie 16:00 ma rozpocząć się rywalizacja pań, a o 18:00 na rozbiegu pojawią się skoczkowie. Transmisja z obu konkursów wyłącznie w usłudze Max oraz w Playerze dla posiadaczy aktywnego pakietu Eurosport Extra. Żadna stacja TV nie przeprowadzi transmisji z Courchevel.