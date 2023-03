Stefan Hula kończy karierę! 36-latek mówi dość, pożegna się zawodami w Zakopanem

Thomas Thurnbichler przyłapany. To wypisuje na polskiej fladze. Austriak wszystko wyjaśnił

Stefan Hula przez wiele lat był zawodnikiem pierwszej drużyny polskich skoczków. Choć nie udało mu się ani razu stanąć indywidualnie na podium zawodów Pucharu Świata, to nierzadko stanowił ważne „uzupełnienie” kadry w zawodach drużynowych. Pierwszy sukces odniósł jako junior w 2004 roku, gdy z drużyną zdobył srebrny medal mistrzostw świata. Na kolejne medale musiał czekać bardzo długo, bo aż 14 lat, ale z pewnością warto było. W 2018 roku Hula należał do drużyny, która w Pjongczangu sięgnęła po brązowy medal igrzysk olimpijskich. W tym samym roku zdobył także z drużyną brąz mistrzostw świata w lotach narciarskich.

Stefan Hula żegna się ze skokami

Jeśli przyjrzymy się dokładniej wynikom Huli, to nietrudno odnieść wrażenia, że miał on też nieco pecha. W Pjongczangu był zaskakująco blisko zdobycia medalu także indywidualnie, gdy na skoczni normalnej zajął 5. miejsce! Na mistrzostwach świata indywidualnie nie prezentował się tak dobrze, ale był bardzo blisko kolejnych medali w drużynie. W Libercu (2009), Oslo (2011) i Seefeld (2019) aż trzykrotnie zajął on z drużyną 4. miejsce, tuż za podium.

Po raz ostatni Stefan Hula zaprezentuje się kibicom w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, który odbędzie się w tę niedzielę, 12 marca. Informację o tym przekazał dziennikarz TVP Sport, Michał Chmielewski. – Stefan Hula kończy karierę. Pożegnanie w drugim dzisiejszym konkursie COC w Zakopanem. Wielka postać polskich skoków – napisał.