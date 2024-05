Tak Adam Małysz spędza z żoną wakacje. Izabela Małysz przypadkiem wyjawiła małżeńską tajemnicę

Gigantyczna radość reprezentanta Biało-Czerwonych. Na to czeka z największą niecierpliwością

Adam Małysz z żoną na wakacjach

Dla Adama Małysz drugi rok prezesury w Polskim Związku Narciarskim z pewnością był zdecydowanie trudniejszy od pierwszego. Reprezentacja Polski w skokach narciarskich prezentowała się najgorzej od wielu lat, a do tego dochodziły problemy w biegach narciarskich, gdzie nasze drużyny są na marginesie rywalizacji. Ostatecznie prezes PZN nie podjął decyzji o zwolnieniu pierwszego szkoleniowca polskiej kadry skoczków, Thomasa Thurnbichlera, ale w sztabie i tak doszło do wielu zmian i niewykluczone, że Kamil Stoch będzie miał osobnego trenera, jak kiedyś... właśnie Małysz. Teraz przyszedł jednak czas, aby „Orzeł z Wisły” naładował baterie.

Adam Małysz podsumowuje sezon 2023/2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Adam Małysz wybrał się wraz ze swoją żoną na wakacje, aby odpocząć nieco i nabrać sił przed kolejnymi wyzwaniami. To, że małżeństwo Małyszów uwielbia podróże, nie jest tajemnicą i często dzielą się oni z fanami najróżniejszymi zdjęciami i wieściami z różnych wyjazdów. Oboje są aktywni w sieci i teraz Izabela Małysz postanowiła pokazać kilka ujęć z wyspy Rodos, na którą się udali. Przy okazji ujawniła, jak... zwraca się do męża.

Wyszło na jaw, jak Izabela mówi na męża

Izabela Małysz nie używa często Instagrama, jednak na jej profilu co jakiś czas pojawiają się różne wpisy dotyczące życia codziennego jej oraz rodziny. Tym razem postanowiła pokazać kilka relacji właśnie z wyjazdy na Rodos. Przy okazji pokazała wszystkim fanom, jak zwraca się do swojego ukochanego. Żona Adama Małysza udostępniła zdjęcie, na którym rozsiadła się wygodnie na kanapie i podpisała je wymownie. – Piątek, piątunio... a zdjęcie zrobił mężunio – co opatrzyła dodatkowo roześmianymi emotikonami.