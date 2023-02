Tak zachował się Horngacher w stosunku do Żyły po konkursie MŚ. Kamery wszystko złapały, wyjątkowy gest

Piotr Żyła cały we łzach po obronie mistrzostwa świata. „Sam nie wiem, jak to zrobiłem”

Już przed konkursem Żyła rozgrzał nastroje kibiców, wygrywając serię próbną. Obecni na miejscu dziennikarze i eksperci głośno mówili, że obrońca tytułu wszedł w swój świat, w którym już kilkakrotnie pokazywał niewiarygodne skoki. Sporym rozczarowaniem była jego próba z pierwszej serii, po której zajął dopiero 13. miejsce. Sobotni konkurs stał jednak na niewiarygodnym poziomie i różnice między zawodnikami były niewielkie, a Żyła tracił do prowadzącego Krafta zaledwie 5,9 pkt. Było jasne, że nie złożył broni w walce o medale, ale musiał oddać perfekcyjny skok. I właśnie to zrobił! Pobił rekord skoczni i w fantastycznym stylu skoczył 105 m, po czym dało się odczuć, że jest to atak na medal. Na górze pozostawało jednak 12 fantastycznych skoczków, ale ostatecznie żaden z nich nie wyprzedził Żyły.

Najbliżej pokonania Polaka byli Andreas Wellinger i Karl Geiger. Niemcy wywalczyli srebro i brąz, czym uratowali sezon Stefana Horngachera, który przez długi czas był krytykowany za słabsze wyniki. W najważniejszym momencie doprowadził jednak swoich liderów do najwyższej formy, choć na normalnej skoczni nie było mocnych na Żyłę. Austriacki trener doskonale zna 36-latka, w końcu to on doprowadził go do pierwszego indywidualnego medalu MŚ w 2017 r. w Lahti. Wówczas "Wiewiór" zdobył brązowy medal na dużej skoczni po równie fantastycznym ataku w drugiej serii. Teraz Horngacher mógł przeżyć deja vu, ale sukces Polaka także jemu przyniósł trochę radości.

Widać to po reakcji trenera niemieckich skoczków, który po konkursie na gorąco pogratulował byłemu podopiecznemu. Żyła kończył wywiad na gorąco przed kamerami Eurosportu, a nagle obok niego znalazł się właśnie Horngacher, który wyściskał Polaka i serdecznie mu pogratulował. Widać, że Austriak w dalszym ciągu żywi do mistrza świata pozytywne emocje i z pokorą przyjął porażkę Niemców.

