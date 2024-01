TCS: Innsbruck RELACJA NA ŻYWO. Skoki narciarskie: Turniej Czterech Skoczni Kwalifikacje Innsbruck LIVE w INTERNECIE [WYNIKI]

Oczy pieką, gdy widzi się, co w wieku 26 lat osiągnęła Karolina Małysz. Córka Małysza pokazała to publicznie

Za nami niemiecki etapi Turnieju Czterech Skoczni. Teraz impreza przenosi się do austriackiego Innsbrucka i już dzisiaj zobaczymy kwalifikacje do konkursu. Jak na razie w trakcie konkursu nie popisywali się reprezentanci Polski, którzy nie potrafią nawiązać do formy z poprzednich lat. Na podopiecznych Thomasa Thurnbichlera spada coraz to większa krytyka, a dobrych występów w sezonie 2023/2024 nie możemy się poprostu doczekać. Czy dzisiejsze kwalifikacje dadzą polskim kibicom wiarę, że idzie lepsze? O tym przekonamy się o godzinie 13:30, zapraszamy na relację na żywo!