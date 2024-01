Thurnbichler o wielkim zamieszaniu w kadrze. Padły bardzo kąśliwe uwagi w kierunku skoczka

Jakub Wolny zajął 50. miejsce w kwalifikacjach, a niedzielny konkurs miał być szansą na pierwsze od dwóch lat punkty Pucharu Świata. Wszystko wskazuje na to, że wywiady po kwalifikacjach wykorzystał do zdecydowanej krytyki swojego trenera. David Jiroutek kilkadziesiąt minut później przyznał, że jest zaskoczony postawą Wolnego. Zaskoczony był również Thomas Thurnbichler, szef całej reprezentacji. — Potrzebujemy zawodników odpowiedzialnych — to oni są kolejnym pokoleniem. Kuba Wolny przeprosił, wczoraj na pewno targały nim też emocje. Wciąż ma szansę, ale teraz powinien wszystko przemyśleć — mówił w rozmowie z dziennikarzami Thomas Thurnbichler tuż po konkursie duetów.

PZN, jeszcze przed zawodami, poinformował o zawieszeniu Wolnego m.in. za te słowa: — Myślałem, że uda mi się znaleźć rozwiązanie, ale kompletnie nie umiemy dogadać się z trenerami w kadrze B. Cały czas jest jedna i ta sama uwaga. Jak skaczę po swojemu, to lepiej mi się skacze, ale jak trener coś powie, jest gorzej — mówił.

— To była decyzja trenerów i prezesa. Wczoraj mieliśmy spotkanie. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli spojrzymy na to, jak wyglądały ostatnie lata w kadrze B, trzeba przyznać, że mieli wszystko. To jedyna ekipa startująca w Pucharze Kontynentalnym, która ma swojego serwismana i fizjoterapeutę. Mają właściwie wszystko, więc rozglądanie się i szukanie błędów gdzie indziej nie jest według mnie właściwą drogą — dodał Thurnbichler.

Austriak uznaje prostą zasadę - co ma miejsce w Las Vegas, tam musi zostać. - Powiedziałem mu, że w takich sytuacjach najpierw rozmawia się z trenerem. Musimy pracować konstruktywnie. Nie zawsze będzie harmonijnie i to oczywiste, że będą pojawiać się różne opinie. Trzeba po prostu rozmawiać z właściwymi ludźmi i próbować wspólnie doskonalić się jako zespół - dodał, przy okazji komunikując... - Potrzebujemy zawodników odpowiedzialnych — to oni są kolejnym pokoleniem. Kuba przeprosił, wczoraj na pewno targały nim też emocje. Wciąż ma szansę, ale teraz powinien wszystko przemyśleć. Ta sytuacja to zdecydowanie coś, czego nie potrzebujemy.