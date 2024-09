i Autor: Cyfra Sport Paweł Wąsek

Skoki

Tyle zarobił Paweł Wąsek po sukcesie w LGP w Rasnovie. W Pucharze Świata płacą inaczej

Paweł Wąsek był wielkim bohaterem ostatnich dni. W rumuńskim Rasnovie wygrał oba konkursy na skoczni HS97. Były to dla niego pierwsze triumfy w dorosłej karierze. Dla 25-latka to najlepsze lato w dotychczasowej przygodzie ze skokami. Przełożyło się to na dobrą wypłatę.