i Autor: AP PHOTO TCS: skoki Ga-Pa kwalifikacje RELACJA NA ŻYWO Turniej Czterech Skoczni Ga-Pa dzisiaj 31.12.2023 skoki w sylwestra Ga-Pa kwalifikacje WYNIKI na żywo

Co za wpadka!

Widzowie TVN nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Co za wpadka w trakcie skoków! Nieprawdopodobne

Dość zadziwiające sceny stały się w trakcie transmisji konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Stacja TVN, odpowiedzialna za pokazywanie zawodów, nie pokazała wyniku skoku Ryoyu Kobayashiego, Polaków występujących w konkursie, zwycięzcy, końcowej kolejności zawodów i klasyfikacji generalnej TCS. Fani skoków nie mogą ukryć wściekłości!