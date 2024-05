Wszystko jasne! Selekcjoner wytypował 25 nazwisk na mistrzostwa, większość zawodników z rodzimej ligi

Kamil Stoch może tylko pozazdrościć wielkiemu rywalowi. Taki zaszczyt to rzadkość, co za wyróżnienie

Trener Biało-Czerwonych ogłosił swe decyzje w niespełna godzinę po zakończeniu ostatniego przedturniejowego sprawdzianu: jego podopieczni w Sosnowcu ulegli innemu uczestnikowi MŚ, Danii, 1:3. Również i to spotkanie było dla Kalabera pretekstem do szerszej refleksji na temat stanu tej dyscypliny w Polsce.

- Wchodzimy na wyższy poziom, ale będziemy jedyną reprezentacją, która ma 95 procent zawodników z krajowej ligi – przypominał Słowak. - Żaden z kadrowiczów nie ma doświadczenia z elity, muszą dopiero go nabrać. Musimy się nauczyć wielu rzeczy: w tym strzelać nie z klarownych okazji, i takich okazji szukać – przypominał główne przesłanie przekazane drużynie podczas sześciotygodniowych przygotowań.

W 25-osobowej kadrze brakuje – co jest pewną niespodzianką - napastnika Arona Chmielewskiego z czeskiego HC Ołomuniec. - Miał ciężki sezon, leczył kontuzję, zagrał cztery sparingi, ale porozumieliśmy się, że nie pojedzie na turniej – wyjaśniał Kalaber. Jest natomiast w składzie bramkarz Tomáš Fučík, już z polskim obywatelstwem, ale jeszcze bez polskiego paszportu – a to warunek konieczny, by mógł zagrać na czeskim turnieju. - Pewność, że go ma, będzie wtedy, kiedy zobaczę ten dokument – powiedział szkoleniowiec Polaków.

Polacy zmagania w mistrzostwach świata rozpoczną w sobotę, 11 maja, o godz. 16.20. Ich pierwszym rywalem w grupie B będą brązowi medaliści ostatniego czempionatu globu, Łotysze. Poza nimi Biało-Czerwoni w Ostravar Arena zagrają ze Szwedami (12.05., 20.20), Francuzami (14.05., 20.20), Słowakami (15.05., 20.20), Amerykanami (17.05., 20.20), Niemcami (18.05., 16.20) i Kazachstanem (20.05., 20.20). Wszystkie spotkania naszej reprezentacji rozegrane zostaną w Ostrawie. Po cztery najlepsze zespoły z dwóch grup awansują do ćwierćfinałów, a drużyny z ostatnich miejsc zostaną zdegradowane do Dywizji 1A.