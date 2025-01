Agnieszka Radwańska rozwiała wątpliwości w sprawie WOŚP. Jasne słowa słynnej polskiej tenisistki. Co zrobi?

- W ogóle nie należy mieszać! Hołd dla Prezydenta to jedno, a pomoc dla wielkiej akcji charytatywnej to zupełnie coś innego. Wszyscy próbują kogoś podpiąć, połączyć (...). Nas wciągnął ojciec i to był cholerny błąd. (…) Ja na różne akcje przekazuję rakiety, sukienki ręczniki turniejowe i wiele innych pamiątek. Bardzo się cieszę, że każda z tych rzeczy może pomóc chociaż odrobinę. Z prośbą o pomoc zgłasza się wiele organizacji i fundacji – czytamy w jej książce.