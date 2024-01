i Autor: AP Aryna Sabalenka - Coco Gauff Kiedy mecz? O której godzinie gra Sabalenka z Gauff Półfinał Australian Open

Kiedy półfinał Aryna Sabalenka - Coco Gauff O której godzinie gra Sabalenka z Gauff. To chyba przedwczesny finał Australian Open. Broniąca tytułu Aryna Sabalenka zmiata z kortu kolejne rywalki, a Coco Gauff też spisuje się w Melbourne znakomicie. Dlatego starcie Białorusinki i Amerykanki zapowiada się bardzo ciekawie. To również rewanż za finał US Open 2023, w którym górą była Coco Gauff. Sprawdź, kiedy gra Sabalenka z Gauff 1/2 finału Australian Open.