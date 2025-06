Hubert Hurkacz wygrał mimo bardzo bolesnej kontuzji! Heroiczna postawa Polaka w szalonym meczu!

Iga Świątek skierowała piękne słowa do Coco Gauff i Carlosa Alcaraza. Zrobiła to w swoim stylu!

Hubert Hurkacz na trawie grać lubi i radzi sobie na niej znakomicie. To w końcu półfinalista Wimbledonu 2021, a w tym turnieju ograł m.in. Rogera Federera czy Daniiła Miedwiediewa. Teraz gra w turnieju Libema Open czyli ATP 250 w holenderskim 's-Hertogenbosch. W 1. rundzie Polak trafił na doświadczonego Hiszpana Roberto Bautistę Aguta, który na kortach trawiastych potrafi być groźnym i niewygodnym rywalem.

Pierwszy set był zacięty i wyrównany. Obaj panowie obronili po kilka breakpointów i nie doczekaliśmy się przełamania. Dużo pewniej swoje gemy serwisowe wygrywał Hubert Hurkacz, który w tie-breaku udowodnił swoją wyższość, wygrywając go pewnie i w świetnym stylu 7-2.

Hubert Hurkacz wygrał mimo kontuzji pleców

W drugim secie Hubert Hurkacz wciąż grał bardzo dobrze. Świetnie serwował, a do tego przy stanie 3:3 wreszcie przełamał podanie hiszpańskiego rywala. Prowadził 4:3 i wtedy zaczął się jego dramat. Hurkacz doznał bolesnej kontuzji pleców. Dwa razy korzystał z pomocy fizjoterapeuty. Kontynuował grę, ale wyraźnie cierpiał. Wolniej serwował, ale mimo to zdołał dwa razy obronić podanie, zagrywając świetne skróty. Bautista Agut mimo ogromnego doświadczenia nie wykorzystał problemów zdrowotnych Polaka.

- Dziękuję wszystkim za doping. To mój pierwszy raz tutaj i naprawdę mi się tu podoba. Zawsze miło grać na trawie. Oczywiście, końcówka była trochę trudna, jak pewnie zauważyliście. Ale mam nadzieję, że jutro będzie w porządku - powiedział po meczu Hubert Hurkacz, który miał już w tym sezonie problemy z dolnym docinkiem pleców. Właśnie ta kontuzja wyeliminowała go z Miami Open. Polak musiał się wycofać przed turniejem na Florydzie. - Plecy trochę bolą, ale popracuję nad tym z fizjoterapeutą. I mam nadzieję, że jutro będzie dobrze. Robbie to świetny gracz. I odnosił tyle sukcesów przez całą swoją karierę. Zawsze przyjemnie jest dzielić z nim kort. Dlatego zdecydowanie miałem szczęście, że udało mi się przełamać jego serwis w ostatnim secie. A potem jakoś udało mi się utrzymać mój serwis - dodał Hubi.

Hubert Hurkacz kolejny mecz ma zagrać już w czwartek. Rywala pozna po spotkaniu Laslo Djere (Serbia) - Mark Lajaj (Estonia). Polak pierwszy mecz w 's-Hertogenbosch miał zagrać już we wtorek, ale opady deszczu zmusiły organizatorów do przełożenia jego pojedynku z Bautistą Agutem na środę.

