Artur Szpilka brutalnie zlał komentatora KSW. Na koniec pogratulował mu bez spodenek [GALERIA]

KSW w Gdańsku: Artur Szpilka rozwalił na korcie komentatora KSW

Można było się poczuć jak na Roland Garros! Na hotelowym korcie w Gdańsku doszło do elektryzującego tenisowego pojedynku wagi ciężkiej. Artur Szpilka, który ostatnio efektownie rozprawił się z Errolem Zimmermanem, podjął na mączce komentatora organizacji KSW Dominika Durniata. Starcie rozpoczęło się tuż po godzinie 11:00 w niesprzyjających warunkach pogodowych. Palące słońce doskwierało obu zawodnikom.

Mecz rozpoczął się fenomenalnie dla Artura Szpilki. Zawodnik wagi ciężkiej prowadził 5:0 w pierwszej partii i oddał rywalowi tylko jednego gema. W drugim secie to Durniat doszedł do głosu i prowadził już 3:1, ale wtedy to Szpilka wygrał trzy kolejne gemy. Choć komentator KSW próbował jeszcze dojść do głosu, to „Szpila” wygrał 6:4.

- Lubię wygrywać – mówił Szpilka pewny wygranej. W trzeciej partii znów bezlitosny był zawodnik wagi ciężkiej. „Szpila” wykorzystywał niewymuszone błędy przeciwnika i wygrał 6:1. Po zwycięstwie Szpilka zdjął koszulkę, opuścił swoje spodenki i przybił piątkę rywalowi, oddając mu szacunek za pojedynek na korcie.

Zobacz galerię zdjęć z meczu Szpilka - Durniat w tenisa.

Kto walczy na XTB KSW 107 w Gdańsku?

W walce wieczoru dojdzie do hitowego pojedynku w wadze ciężkiej, a stawką będzie pas królewskiej dywizji wagowej KSW. Wieloletni, panujący czempion federacji Phil De Fries zmierzy się z nową gwiazdą organizacji Arkadiuszem Wrzoskiem.

Gala XTB KSW 107 odbędzie się w sobotę, 14 czerwca w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. W klatce zobaczymy jeszcze m.in. Sebastiana Przybysza, Kacpra Formelę, Romana Szymańskiego, Wiktora Zalewskiego czy Zuriko Jojuę. Galę będzie można oglądać w Canal+ Online i Canal+.