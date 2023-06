i Autor: AP PHOTO/CHRISTOPHE ENA Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka nie wytrzymała na konferencji po porażce w Roland Garros! Zadali jej jedno pytanie i wypaliła do dziennikarzy

Jako pupilek Aleksandra Łukaszenki, Aryna Sabalenka nie może liczyć na szczególne traktowanie podczas kolejnych turniejów WTA i podobnie jest podczas Roland Garros we Francji. Niedawno Białorusinka została zapytana o swój stosunek do wojny, którą Rosja wywołała w Ukrainie, a po czwartkowej porażce z Czeszkom Karoliną Muchovą i odpadnięciu w półfinale wypaliła do dziennikarzy, słysząc kolejne pytanie o konflikt zbrojny i Łukaszenkę.