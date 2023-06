Aryna Sabalenka w końcu przerwała milczenie. Białorusinka zajęła jasne stanowisko ws. wojny, została postawiona pod ścianą?

Już przed tegorocznym Rolandem Garrosem było wiadomo, że oczy będą skupione na Arynie Sabalence. Białorusinka po tym turnieju może zdetronizować Igę Świątek z pozycji liderki rankingu WTA, a po wtorkowym awansie do półfinału sprawiła, że Polka musi dojść co najmniej do finału, aby się przed nią obronić. W ćwierćfinale triumfatorka tegorocznego Australian Open wygrała 6:4, 6:4 z wracającą do wielkiej formy po przerwie macierzyńskiej Eliną Switoliną. Mecz ambasadorki Ukrainy w wojennych czasach z główną twarzą rosyjsko-białoruskiej obojętności w żeńskim tenisie od pierwszego momentu elektryzował kibiców i dziennikarzy na całym świecie, a po ostatniej piłce rozpalił na nowo. Switolina zgodnie z zapowiedziami nie podała ręki rywalce, choć ta wymownie czekała na nią przy siatce. Ukrainka jeszcze przed startem turnieju wprost mówiła o tym, że nie zamierza wymieniać uprzejmości z rosyjskimi i białoruskimi przeciwniczkami i dotrzymała słowa. Dolała przy okazji oliwy do ognia, robiąc to w starciu na głównym korcie w Paryżu z możliwą nową liderką światowego rankingu, co miało dalszy ciąg podczas pomeczowych konferencji prasowych.

Aryna Sabalenka w końcu przerwała milczenie. Białorusinka zajęła jasne stanowisko ws. wojny

Kibice zgromadzeni na korcie im. Philippe'a Chatrier wybuczeli Switolinę, ale ta zupełnie się tym nie przejęła. - Nie zwracam na to zbytnio uwagi. Nie zadowolę wszystkich. Mam swoje stanowisko i się go trzymam. Nie zamierzam sprzedać swojego kraju za sympatię ludzi - wypaliła ukraińska gwiazda tenisa na spotkaniu z dziennikarzami po porażce w ćwierćfinale. Pytania o pomeczowe sceny nie mogły też ominąć zwyciężczyni, która po raz pierwszy od wybuchu wojny stanowczo sprzeciwiła się wojnie i roli Białorusi w inwazji na Ukrainę!

- Nie popieram wojny, co oznacza, że obecnie nie popieram Łukaszenki. Switolina? Nie zasłużyła na wybuczenie, mam do niej wielki szacunek. Nie popieram wojny, nie chcę, żeby mój kraj brał udział w jakimkolwiek konflikcie - powiedziała Sabalenka. Co ciekawe, zajęła takie stanowisko dopiero po niezwykle głośnym meczu ze Switoliną, a już wcześniej miała okazję, żeby przerwać milczenie. W trakcie paryskiego szlema dwukrotnie starła się z ukraińską dziennikarką, która próbowała zmusić Białorusinkę do stanowczego sprzeciwu ws. wojny, co poskutkowało... interwencją organizatorów, a następnie zamkniętymi konferencjami Białorusinki. Dopiero po starciu z ambasadorką Ukrainy białoruska supergwiazda tenisa powiedziała to, na co wszyscy liczyli.

Aryna Sabalenka: “I don’t support the war, meaning that I don’t support Lukashenko right now. Svitolina? She didn’t deserve to be booed, I give big respect to her. I’m not supporting war, I don’t want my country to be involved in any conflict. Thank you so much for coming here.” pic.twitter.com/3cBpirYxZP— Mario Boccardi (@marioboc17) June 6, 2023