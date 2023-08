Aryna Sabalenka promuje przemoc? Kontrowersyjna zabawa, fani zmieszali z błotem organizatorów turnieju w Montrealu

Iga Świątek i Aryna Sabalenka toczą w tym sezonie bezpośrednie i korespondencyjne pojedynki. Już nie raz mało brakowało, aby Białorusinka wyprzedziła Polkę w rankingu WTA, ale nasza zawodniczka wciąż utrzymuje się na szczycie i dzięki awansowi do ćwierćfinału turnieju w Montrealu pozostanie tak także po jego zakończeniu, bez względu na resztę wyników. Obie jednak wciąż są w grze o zwycięstwo w tym prestiżowym turnieju, choć póki co Sabalenka mecz o wejście do 1/4 finału ma jeszcze przed sobą. Wcześniej doszło jednak do sytuacji nie związanej ściśle z rywalizacją tenisową, która wywołała burzę wśród fanów.

Organizatorzy turnieju w Montrealu przegięli? Zaprosili Sabalenkę do kontrowersyjnej zabawy

Sabalenka wzięła udział w zabawie, która polegała na... kierowaniu uderzeń piłkami tenisowymi w stronę maskotki turnieju. Należy zauważyć, że maskotka stała dość blisko siatki i trudno powiedzieć, jak gruby jest strój osoby, która pełni tę rolę. A uderzenie piłką tenisową, o czym przekonali się już nie raz sędziowie, kibice czy chłopcy od podawania piłek, potrafi zaboleć.

Gdy tylko w sieci pojawiło się wideo z Sabalenką uderzającą piłkami w kierunku maskotki, wśród kibiców zawrzało. Wielu z nich uważa, że jest to niepotrzebna promocja przemocy. – Dlaczego promujecie agresywne zachowania? Czy ktoś pomyślał, że jeśli to ma być „zabawa”, zachęcasz dzieci do uderzania piłek w ten sposób w inne dzieci? – napisała jedna z internautek – To teraz jest okej uderzyć kogoś i wszyscy myślą, że to takie zabawne? – dodaje następna. „Nieśmieszne”, „żałosne” pisali kolejni użytkownicy Twittera, gdzie pojawiło się wideo.