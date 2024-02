ATP Marsylia PREMIE Nagrody pieniężne: Ile zarobił Hurkacz w Marsylii 2024

Hubert Hurkacz broni tytułu w turniej ATP w Marsylii. Polak rok temu wygrał te zawody i teraz też jest jednym z głównych faworytów. W ćwierćfinale rywalem wrocławianina jest Czech Tomas Machac.

ATP Marsylia PREMIE Ile zarobił Hurkacz w Marsylii? Jakie są nagrody w ATP Marsylia 2024

Hubert Hurkacz po dobrym występie w Australian Open awansował na 8. miejsce w rankingu. O kolejne cenne punkty Polak walczy w Marsylii. To zawody rangi ATP 250, a tenisista z Wrocławia jest rozstawiony z numerem 1. - Jestem naprawdę szczęśliwy, że gram tutaj dobry tenis - stwierdził Hurkacz, który za awans do ćwierćfinału zarobił 21 885 euro. Jeżeli awansuje do 1/2 finału, gwarantowana premia wzrośnie do 37 765 euro. Zwycięzca całego turnieju zgarnie 110 115 euro.

