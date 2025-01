Iga Świątek jest już w półfinale Australian Open, do którego awansowała po zwycięstwie nad Amerykanką Emmą Navarro. Polka po raz drugi w karierze zagra w 1/2 finału turnieju wielkoszlemowego w Melbourne. Poprzednio zrobiła to w 2022 r., ale uległa wyraźnie Danielle Collins. Iga Świątek do półfinału tegorocznej edycji Australian Open awansowała w wielkim stylu, potwierdzając bardzo wysoką formę. Madison Keys, rywalka Polki w 1/2 finału, awans wywalczyła, pokonując 3:6, 6:3, 6:4 Ukrainkę Elinę Switolinę.

Iga Świątek rok temu odpadła w Melbourne już w 3. rundzie. Poprawiła znacznie ten wynik i widać, że jest w świetnej formie – Rok temu byłam tutaj spięta, przez co nie poruszałam się dobrze. Do tego doszły problemy fizyczne, którymi się martwiłam. Teraz czuję się bardziej świeża, mam wrażenie, że wszystko jest w najlepszym porządku i mogę skupić się tylko na grze – porównywała Iga, chwaląc również współpracę z trenerem Wimem Fissettem. – Wim jest wspaniały. To dobry człowiek i cały czas mnie wspiera. Powiedziałam mu na początku naszej współpracy, że nie będzie miał ze mną łatwo, ale wydaje się na to gotowy. Ma doświadczenie, pracował z wieloma zawodniczkami, które miały różne osobowości.

Australian Open DRABINKA kobiet WYNIKI WTA

1/2 finału

A. Sabalenka - P. Badosa

M. Keys - I. Świątek

1/4 finału

A. Sabalenka - A. Pawluczenkowa 6:2, 2:6, 6:3

C. Gauff - P. Badosa 5:7, 4:6

---

M. Keys - E. Switolina 3:6, 6:3, 6:4

E. Navarro - I. Świątek 1:6, 2:6

4. runda

A. Sabalenka - M. Andriejewa 6:1, 6:2

D. Vekić - A. Pawluczenkowa 6:7(0), 0:6

---

C. Gauff - B. Bencic 5:7, 6:2, 6:1

P. Badosa - O. Danilović 6:1, 7:6(2)

--------

J. Rybakina - M. Keys 3:6, 6:1, 3:6

W. Kudermietowa - E. Switolina 4:6, 1:6

---

E. Navarro - D. Kasatkina 6:4, 5:7, 7:5

E. Lys - I. Świątek 0:6, 1:6

