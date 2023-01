Australian Open PREMIE Ile zarobił Djoković Australian Open? Jakie są premie w Australian Open 2023 Nagrody pieniężne

Australian Open 2023 PREMIE Ile za wygranie Australian Open Nagrody pieniężne AO 2023

Mistrz Australian Open zarobi 2,975 mld dolarów australijskich, czyli ok. 8,9 mln zł. Stawką finału była również pozycja numer 1 w rankingu ATP. Djoković wygrał niedzielny finał i dogonł Rafaela Nadala, obaj są rekordzistami z 22 wielkoszlemowymi triumfami. Mistrzynią Australian Open została Aryna Sabalenka. Tutaj relacja na żywo z finału kobiet.

Pula nagród w Australian Open jest rekordowa, a zgodnie z panującą od kilku lat tendencją wzrosły nie tylko wypłaty dla zwycięzców (teraz 2,975 mln AUD, a rok temu 2,875 mln). Już sam występ w I rundzie singla jest wart 106,2 tys. AUD, czyli ok. 318 tys. zł. Po awansie do II rundy premia urośnie do 158,8 tys. AUD (476 tys. zł).

Premie w turniejach singlowych Australian Open 2023

w złotówkach i dolarach australijskich (kurs 1 AUD – 3 zł)

I runda – 318 tys. zł (106 250 AUD)

II runda – 476 tys. (158 850 AUD)

III runda – 683 tys. (227 925 AUD)

IV runda – 1,01 mln (338 250 AUD)

1/4 finału – 1,66 mln (555 250 AUD)

1/2 finału – 2,77 mln (925 000 AUD)

Finalista – 4,87 mln (1 625 000 AUD)

Zwycięzca – 8,92 mln (2 975 000 AUD)

Pula rośnie, ale mistrzowie AO zgarniali już więcej

Pula nagród Australian Open jest rekordowa, ale kilka lat temu mistrzowie zgarniali już większe nagrody. To dlatego, że – zgodnie z panującą od kilku lat w tenisie tendencją – ostatnio rosły głównie premie we wcześniejszej fazie turnieju po to, żeby wesprzeć finansowo zawodników z niższych miejsc rankingowych. Tyle zgarniali mistrzowie AO:

AO 2017 – 3,7 mln AUD (dolar australijski)

AO 2018 – 4 mln

AO 2019 – 4,1 mln

AO 2020 – 4,12 mln

AO 2021 – 2,75 mln

AO 2022 – 2,875 mln

AO 2023 – 2,975 mln