Finał Rybakina - Sabalenka RELACJA NA ŻYWO Australian Open Finał kobiet Sabalenka - Rybakina NA ŻYWO RELACJA LIVE ONLINE WYNIK finału kobiet dzisiaj 28.01

Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka zagrają dzisiaj w finale kobiet Australian Open 2023. Ostrzyliśmy sobie zęby na występ w finale Magdy Linette, ale Polka przegrała (6:7, 2:6) z Sabalenką. Rybakina, aktualna mistrzyni Wimbledonu, w rozgrywanym wcześniej półfinale ograła (7:6, 6:3) Wiktorię Azarenkę. Finał kobiet zaplanowano na sobotę 28 stycznia 2023. Długonoga Jelena Rybakina zajmuje 25. miejsce w rankingu, ale jej pozycja jest mocno zaniżona przez to, że nie przyznawano punktów za Wimbledon, gdzie pochodząca z Rosji tenisistka sprawiła sensację, pokonując w finale Ons Jabeur i sięgając po pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. Reprezentuje Kazachstan, ale jest praktycznie Rosjanką. Urodziła się w Moskwie i do 2018 r. reprezentowała Rosję. Potem Kazachstan złożył jej propozycję. Obiecał wsparcie finansowe za reprezentowanie tego państwa. Rybakina zgodziła się i dzięki temu mogła zostać mistrzynią Wimbledonu. W finale Australian Open jest o co walczyć. Mistrzyni zgarnie ogromne pieniądze.

Aryna Sabalenka po raz pierwszy zagra w finale turnieju Wielkiego Szlema. Białorusinka znana jest z bardzo agresywnego i bezkompromisowego stylu gry. Teniistka z Mińska wygrała już 11 turniejów rangi WTA, a najwyżej w rankingu była na 2. miejscu. Jednak jeszcze nie doczekała się sukcesu na wielkoszlemowej scenie. Teraz po klęskach Igi Świątek, Ons Jabeur, Jessiki Peguli i innych czołowych gwiazd, szybko wyrosła na główną faworytkę do triumfu w Melbourne.

Finał kobiet Australian Open 2023 Jelena Rybakina - Aryna Sabalenka zostanie rozegrany w sobotę 28 stycznia. Początek finału Rybakina - Sabalenka o godzinie 9.30 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z finału kobiet Rybakina - Sabalenka.