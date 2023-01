Australian Open PREMIE Nagrody pieniężne Ile zarobiła Iga Świątek w AO 2023 Ile zarobił Hurkacz? Jakie są premie w Australian Open 2023

Trwa Australian Open 2023, a tenisiści walczą o imponujące premie. Faworytką jest Iga Świątek, która rok temu doszła w Melbourne do półfinału (porażka z D. Colllins), a jej dominacja miała się zacząć dopiero za miesiąc. Królową tenisa była jeszcze wtedy Australijka Ash Barty, która wygrała AO 2022, aby zaraz potem zejść nagle z tenisowej sceny. Polka w tym sezonie pokazała już moc – najpierw w pokazówce w Dubaju, a potem w United Cup. – Nie widzę nikogo, kto mógłby w 2023 r. przerwać jej dominację – stwierdziła niedawno legendarna Martina Navrátilová.

Iga Świątek w 2022 r. uzbierała z turniejowych premii 9,9 mln dol. Sama powtarza, że pieniądze nie są dla niej motywacją, ale z pewnością nie pogardzi fortuną, którą przygotowali dla tenisowych gwiazd organizatorzy Szlema w Melbourne. Pula nagród jest rekordowa, a zgodnie z panującą od kilku lat tendencją wzrosły nie tylko wypłaty dla zwycięzców (teraz 2,975 mln AUD, a rok temu 2,875 mln). Już sam występ w I rundzie singla jest wart 106,2 tys. AUD, czyli ok. 318 tys. zł. Po awansie do II rundy premia urośnie do 158,8 tys. AUD (476 tys. zł).

Iga Światek nie ukrywa, że celuje w zwycięstwo, jak zresztą w każdym turnieju. Jednocześnie jednak stara się już odciąć od sukcesów w ubiegłym roku. – Chcę się skupić na przyszłości. Wiem, że zebrałam dużo doświadczenia w turniejach w zeszłym roku, ale nie nie chcę za dużo o tym myśleć, ponieważ wolę iść do przodu i koncentrować się na kolejnych celach – powtarza.

Premie w turniejach singlowych Australian Open 2023

w złotówkach i dolarach australijskich (kurs 1 AUD – 3 zł)

I runda – 318 tys. zł (106 250 AUD)

II runda – 476 tys. (158 850 AUD)

III runda – 683 tys. (227 925 AUD)

IV runda – 1,01 mln (338 250 AUD)

1/4 finału – 1,66 mln (555 250 AUD)

1/2 finału – 2,77 mln (925 000 AUD)

Finalista – 4,87 mln (1 625 000 AUD)

Zwycięzca – 8,92 mln (2 975 000 AUD)

Pula rośnie, ale mistrzowie AO zgarniali już więcej

Pula nagród Australian Open jest rekordowa, ale kilka lat temu mistrzowie zgarniali już większe nagrody. To dlatego, że – zgodnie z panującą od kilku lat w tenisie tendencją – ostatnio rosły głównie premie we wcześniejszej fazie turnieju po to, żeby wesprzeć finansowo zawodników z niższych miejsc rankingowych. Tyle zgarniali mistrzowie AO: