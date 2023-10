i Autor: Instagram/Urszula Radwańska Urszula Radwańska

Tylko spójrz!

Aż musieliśmy przetrzeć oczy na widok Radwańskiej. Przeszła totalną metamorfozę, ogromna zmiana w wyglądzie

Grzegorz Kuś 16:45

Radwańska to nazwisko, które wciąż elektryzuje kibiców w Polsce. Przed laty to właśnie siostry Radwańskie stanowiły o sile polskiego tenisa, i choć teraz to się zmieniło, w dalszym ciągu cieszą się olbrzymią sympatią. Z dwójki Agnieszka i Urszula tylko ta druga nadal gra zawodowo, ale nie idzie jej najlepiej. Mimo to, fani bacznie śledzą jej kroki i ostatnio mogli się nieźle zdziwić. Ula Radwańska postawiła na ogromną zmianę w wyglądzie, a my musieliśmy aż przetrzeć oczy!