Burza po meczu Igi Świątek w Australian Open. Fala krytyki wylała się w sieci! „Wstyd”, „dno” i wiele przekleństw

Piękny gest Igi Świątek po wygranej w Australian Open. Mówi o tym cały świat. Zobacz, co zrobiła

Australian Open: Burza po meczu Igi Świątek. Fani są wściekli

To nie była ciężka przeprawa dla Igi Świątek. Polska tenisistka zgodnie z planem gładko zameldowała się w II rundzie Australian Open. Choć Katerina Sinakova, czyli pierwsza rywalka byłej liderki światowego rankingu, próbowała postawić opór, to nie miała wiele do powiedzenia na korcie. Niestety, wielu kibiców... nie miało możliwości obejrzenia tego meczu. Wszystko przez kuriozalną decyzję Eurosportu, która rozwścieczyła fanów.

Transmisje z meczów Australian Open dostępne są w Eurosport 1 i Eurosport 2. Wszystkie spotkania można oglądać na żywo na platformie streamingowej MAX. I tu zaczyna się cały kłopot!

Do godziny 6.00 rano w Eurosporcie 1 oraz Eurosporcie 2 codziennie będą transmitowane spotkania z dwóch głównych aren (Rod Laver i Margaret Court Arena). Reszta meczów dostępna jest jedynie w internecie. Jako, że Iga Świątek grała na trzecim najważniejszym korcie, jej mecz nie był transmitowany w światowej telewizji.

Kibice w ostrych słowach na profilach Eurosportu po meczu Świątek

Wielu fanów nie mogło się pogodzić z tym, że mecz Igi Świątek można było oglądać jedynie w internecie. Dotyczyło to także dziennikarzy. Portugalczyk Jose Morgado ostro odniósł się do tej sytuacji na Twitterze.

- Wiem, że Eurosport/Discovery kładzie wszystko na osoby subskrybujące MAX-a (co uczyniłem przed turniejem), ale to szokujące, że w światowym przekazie można oglądać Sinnera (zrozumiałe) i Thompsona zamiast Igi Świątek. Szaleństwo – napisał wprost.

Burza wybuchła także pod postami na profilu polskiego Eurosportu. Wśród najłagodniejszych określeń, które padały były „wstyd”, „hańba” i „dno”. Pojawiło się także wiele niecenzuralnych komentarzy.

I know that Eurosport/Discovery is putting all their money on people subscribing MAX (I did for the tournament) but I find it quite shocking that Eurosport's world feed has Sinner (of course) and Thompson (????) instead of Iga Swiatek... crazy.— José Morgado (@josemorgado) January 13, 2025

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 30 Na której nawierzchni najbardziej lubi grać Iga Świątek? na trawie na mączce na kortach twardych Następne pytanie