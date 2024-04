Była miss światowych kortów, związała się z 18 lat starszym mężczyzną. Spore zamieszanie wokół znanej tenisistki

Daniela Hantuchova była ulubienicą kibiców. Jej partner jest starszy o 18 lat

Daniela Hantuchova to jedna z czołowych tenisistek pierwszej dekady XXI wieku. W szczytowym momencie w styczniu 2003 roku była nawet na 5. miejscu w rankingu WTA. Choć nigdy nie wygrała turnieju Wielkiego Szlema, a jej najlepszym wynikiem jest półfinał Australian Open 2008, to Słowaczka zawsze cieszyła się dużą sympatią kibiców. Wielu z nich uważało ją za najpiękniejszą tenisistkę w całym tourze! Długonoga blondynka potrafiła skraść serca fanów, a dziś ma blisko 41 lat i ustatkowała się u boku 59-letniego ukochanego. Guy Forget to były francuski tenisista, o którym zrobiło się ostatnio głośno właśnie za sprawą związku z piękną Hantuchovą.

Zamieszanie wokół związku Danieli Hantuchovej z 59-latkiem

Słowaczka jest aktywna w mediach społecznościowych, o które dba nawet po karierze. Jej profil na Instagramie obserwuje blisko 200 tysięcy użytkowników i to właśnie tam pojawiły się zdjęcia Hantuchovej z ukochanym. "Kocham cię, Kochanie" - napisała po francusku była tenisistka, a fani byli zdumieni. Forget jest od niej o 18 lat starszy i ma za sobą małżeństwo z Isabelle Forget. To jednak przeszłość, a teraz zwycięzca 11 turniejów ATP w singlu i były czwarty tenisista świata cieszy się życiem u boku słowackiej piękności.