Byli znakomici polscy piłkarze triumfowali na korcie! Turniej CUPRA Padlowe okazał się sukcesem

Turniej CUPRA Padlowe zwyciężyła para Tomasz Kłos i Marcin Żewłakow, pokonując w finale parę Maciej Zaręba i Sebastian Królikowski z wynikiem 6:4, 7:6 (7:4). W aukcji charytatywnej, która odbyła się po zakończeniu sportowej rywalizacji, zebrano 36 000 zł. Pieniądze zasilą Program Stypendialny „PADLOWE”, który ma na celu wsparcie młodych padlistów w rozwoju ich karier sportowych. Padel zyskuje w Polsce coraz większe grono fanów, a w Hiszpanii jest jednym z najpopularniejszych sportów – tuż za piłką nożną.

Tomasz Kłos i Marcin Żewłakow wygrali turniej CUPRA Padlowe

Trzecia edycja turnieju, a pierwsza pod nową odsłoną CUPRA Padlowe dobiegła końca. Wydarzenie zgromadziło wiele znanych osobistości ze świata sportu, showbiznesu i mediów, a przede wszystkim miłośników padla. W tegorocznej edycji wzięli udział m.in. Agnieszka Radwańska, Jerzy Janowicz, Maciej Dowbor, Rafał Maserak oraz Paweł Korzeniowski. W turnieju wzięło udział ponad 150 osób. Rozgrywki wygrała para Tomasz Kłos i Marcin Żewłakow, zwyciężając z parą Maciej Zaręba i Sebastian Królikowski z wynikiem 6:4, 7:6 (7:4). Nagrodę najbardziej wartościowego zawodnika turnieju od marki CUPRA po niezwykle efektowej grze otrzymał reprezentant Polski w badmintonie, Przemysław Szydłowski.

Zawody zwieńczyła aukcja charytatywna, podczas której wylicytowano sportowe pamiątki i podarunki od uczestników i partnerów wydarzenia, m.in. udział w obozie treningowym słynnej Akademii Varlion. Łącznie zebrano 36 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na Program Stypendialny „PADLOWE”, którego celem jest wsparcie młodych padlistów w rozwoju ich karier sportowych. Barcelońska marka na licytację przeznaczyła rakiety do gry w padla z podpisami najlepszych padlistów świata – Ariany Sanchez (nr 1 wśród kobiet na World Padel Tour) oraz Fernando Belasteguina.

- Cieszymy się, że mogliśmy, podążając wyznaczonym przez Barcelonę szlakiem, wesprzeć tegoroczną edycję turnieju CUPRA PADLOWE i tym samym dołożyć własną cegiełkę do popularyzacji padla w naszym kraju. To wciąż niedoceniany sport, który przynosi mnóstwo frajdy i satysfakcji ze wspólnej gry. Dodatkowo stypendium pozwoli młodym, zdolnym sportowcom na właściwy start w tej dyscyplinie. Chcemy powiększyć grono zdolnych padlistów w Polsce i mamy nadzieję, że dzięki temu turniejowi będzie to możliwe – przyznaje Katarzyna Dziomdziora, PR managerka marek SEAT i CUPRA.