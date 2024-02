Ciężko ochłonąć po zobaczeniu zdjęć Donny Vekić. Gorąca tenisistka lubi odważne fotki, tak prezentuje się pogromczyni Aryny Sabalenki

Piękna Donna Vekić pokonała Arynę Sabalenkę!

W cyklu WTA nie brakuje pięknych zawodniczek, które przyciągają uwagę na korcie swoją grą, a poza nim swoją urodą. Nie ma żadnej wątpliwości, że jedną z takich jest Donna Vekić. Chorwatka mogła być uznawana za duży talent, bowiem już w wieku 16 lat doszła do pierwszego finału turnieju WTA 250 w karierze, a dwa lata później wygrała zawody tej rangi. Ostatecznie jej kariera nie potoczyła się tak, jak Vekić mogła sobie to wymarzyć – do tej pory wygrała 4 turnieje WTA, a w turniejach Wielkiego Szlema nie doszła dalej niż do ćwierćfinału – po raz ostatni w 2023 roku w Australian Open i przegrała wówczas z późniejszą zwyciężczynią, Aryną Sabalenką. Teraz natomiast zrewanżowała się jej za tę porażkę.

Sukces seksownej tenisistki

Donna Vekić w 2. rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju trafiła na Arynę Sabalenkę. Triumfatorka Australian Open była zdecydowaną faworytką spotkania i wygrała pierwszego seta, ale piękna Chorwatka nie poddawała się i dwie kolejne partie padły jej łupem, a w trzecim secie Vekić kompletnie rozbiła przeciwniczkę, wygrywając 6:0!

Vekić daje popisy na korcie i poza nim

Donna Vekić zdaje sobie sprawę ze swojej nieprzeciętnej urody i chętnie bierze udział w sesjach zdjęciowych. Ich efekty nierzadko publikuje w sieci, gdzie udostępnia też prywatne materiały, jak choćby zdjęcia z wakacji. 27-latka robi prawdziwą furorę wśród fanów, a jej zdjęcia możecie zobaczyć w galerii powyżej.