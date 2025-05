Danielle Collins pierwszy raz po zwycięstwie z Igą Świątek. Wymowne słowa! To ją ukształtowało

To nie żart. Włosi zaprosili... papieża na turniej w Rzymie! Będzie dopingował Igę Świątek?

WTA Rzym: Danielle Collins pierwszy raz po pokonaniu Igi Świątek

Rozstawiona z numerem drugim Iga Świątek odpadła z tenisowego turnieju WTA 1000 w Rzymie już w trzeciej rundzie, przegrywając z Amerykanką Danielle Collins 1:6, 5:7. Polka, która broniła tytułu wywalczonego przed rokiem, nie była w stanie znaleźć odpowiedzi na agresywną grę starszej o osiem lat rywalki. To ich dziewiąte bezpośrednie starcie i dopiero druga porażka Świątek z Amerykanką.

Iga Świątek spadnie w rankingu! Tak źle nie było już bardzo długo!

Danielle Collins wygrała z Polką drugi raz i po zwycięstwie postanowiła opowiedzieć o tym, jak tenis ukształtował ją w życiu.

- Trudno jest wejść na początku w świat tenisa, zaczęło się od skromnego startu. Tenis to drogi sport. Moi rodzice robili dla mnie wszystko. Pracowali na dwa etaty, by to sfinansować – przypomniała trudne początki Collins.

Iga Świątek spadnie w rankingu WTA

Skutki tej przegranej będą odczuwalne również w rankingu WTA. W najbliższym notowaniu Iga Świątek spadnie z drugiej pozycji na co najmniej czwarte miejsce. Jeśli po tytuł sięgnie Włoszka Jasmine Paolini, liderka włoskiego tenisa wyprzedzi Polkę, spychając ją nawet na piątą lokatę.

To zaskakujące rozstrzygnięcie, biorąc pod uwagę bardzo dobre występy Świątek w tym sezonie na kortach ziemnych oraz fakt, że rzymski turniej należał do jej ulubionych – triumfowała tam dwukrotnie.