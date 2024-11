Co musi się stać, by Iga Świątek zagrała w półfinale WTA Finals? Absurdalny scenariusz

Daria Kasatkina urodziła się w Rosji i reprezentuje ten kraj, ale od dawna na stałe mieszka w Barcelonie. To właśnie tam spotkał się z nią wideobloger Wicia Krawczenko. Kasatkina opowiedziała mu o życiu w Katalonii. Zdecydowała się też na szczere wyznanie. Rosyjska tenisistka już wcześniej wspierała ruch LGBT, zdradzając, że jest otwarta na związki zarówno z mężczyznami jak i kobietami. Otwarcie wyznała, że jest lesbijką i ma dziewczynę. - Tak, mam dziewczynę. W Rosji tak wiele rzeczy to tematy taboo. Nie ma nic prostszego niż być heteroseksualnym. Jeżeli byłaby to kwestia wyboru, nikt nie chciałby być gejem, bo po co tak utrudniać sobie życie, zwłaszcza w takim kraju jak Rosja. Jaki to ma sens? - powiedziała Daria Kasatkina. - Życie - jak to się mówi - w szafie nie ma sensu. Nie na dłuższą metę, bo ciągle tylko o tym myślisz i się tym zadręczasz. Nie można się oszukiwać, trzeba żyć w zgodzie z samym sobą, tylko to się liczy, a inni niech się pierd... - dodała Kasatkina. Poniżej galeria zdjęć Darii Kasatkiny, a pod nią dalszy ciąg artykułu.

Daria Kasatkina jest lesbijką i ma dziewczynę ZDJĘCIA

Daria Kasatkina od dawna mieszka w Barcelonie i jest wielką fanką Dumy Katalonii, o której może rozmawiać godzinami. Wypowiadała się nawet o Robercie Lewandowskim i planach sprowadzenia go do Barcy. Kilka lat temu Daria Kasatkina zmagała się z depresją. - Kiedy wracałam do hotelu, przez godzinę lub dwie siedziałam pod prysznicem. Nie chciałam z nikim rozmawiać. Chciałam zrobić sobie krzywdę. Może dlatego, że czułam się słaba i nie mogłam tego przezwyciężyć. To był mroczny czas w moim życiu. Potrafiłam zamknąć się w hotelowym pokoju i nie wychodzić z niego przez kilka dni - wyjawiła Kasatkina, zdradzając, że zastanawiała się nawet, czy nie zakończyć kariery.

Daria Kasatkina już wcześniej w głośnym wywiadzie udzielonym rosyjskiej dziennikarce Sofii Tartakowej zdradziła też, że jest otwarta na związki zarówno z mężczyznami jak i kobietami. Od kilku lat związana jest z łyżwiarką figurową Natalią Zabijako, z którą podróżuje na większość turniejów. - Kobiety doskonale rozumieją potrzeby innych kobiet - stwierdziła Kasatkina, która wspiera ruch LGBT i zachęca innych do ujawniania swoich orientacji seksualnych. Rosjanka nie popiera agresji na Ukrainę. Przeciwnie - kiedy rosyjscy tenisiści zostali wykluczenia z Wimbledonu, powiedziała: - Oczywiście, że jesteśmy rozczarowani, że nie wolno nam brać udziału w jednym z największych turniejów na świecie. Ta decyzja jest dla nas bolensa, ale teraz na świecie dzieją się znacznie ważniejsze, większe rzeczy. Życie ludzkie jest o wiele ważniejsze - stwierdziła Kasatkina, która teraz wojnę na Ukrainie nazwała "totalnym koszmarem". - Mam nadzieje, że wkrótce się skończy - powiedziała.

Daria Kasatkina krytykowała plany organizacji WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. To oczywiście w związku z podejściem tego kraju do praw kobiet i mniejszości seksualnych. Potem jednak zmieniła ton wypowiedzi i mówiła o turnieju w Rijadzie bardziej przychylnie.

