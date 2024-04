i Autor: Paweł Jaskółka Dawid Celt, Iga Świątek

Kapitan reprezentacji zachwycony

Dawid Celt: To co robi Iga Świątek, to jest coś niesamowitego!

Iga Świątek trenuje w Warszawie, przygotowując się do występu w reprezentacji Polski, do której wraca po dwóch latach przerwy. Wyjazdowy mecz ze Szwajcarią o awans do finałów BJK Cup w dniach 12-13 kwietnia w Biel. – Podchodzę do niego z dużą pokorą i szacunkiem do rywalek, ale też z wiarą w możliwości mojego zespołu, bo wiem na co nas stać. Będzie z nami Iga i mamy dużą siłę ognia – mówi kapitan drużyny Dawid Celt.