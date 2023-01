Ekspert przecierał oczy ze zdziwienia, kiedy patrzył na Igę Świątek. To go zdziwiło najbardziej, zero wątpliwości

Gorzkie słowa Igi Świątek po porażce w Australian Open. To dlatego przegrała?

Iga Świątek zaskoczyła świat tenisa swoim odpadnięciem z Australian Open. Polka, która była jedną z murowanych faworytek do zwycięstwa wzbudziła dziś wielkie emocje nie tylko wśród kibiców, ale także ekspertów, którzy analizują, co właściwie się stało z Polką. Swojej wypowiedzi portalowi "sport.pl" udzielił amerykański dziennikarz i ekspert Chris Oddo, który wskazał, co mogło być problemem Świątek. Te słowa nie pozostawiają wątpliwości.

Iga Świątek odpadła z Australian Open. Ekspert zwraca uwagę na kluczowy błąd

Jak mówi Oddo w rozmowie ze "sport.pl", Polka musiała jego zdaniem zmagać się z problemami natury mentalnej, co udowadnia mówiąc, że Świątek w ogóle przestała grać przy piłce meczowej.

- Byłem trochę zaskoczony, że przestała grać przy piłce meczowej, co jest dla mnie dowodem na to, że miała dziś trochę problemów natury mentalnej - powiedział Oddo w rozmowie ze "sport.pl".

Słowa Oddo znajdują potwierdzenie w tym, co mówiła sama Świątek, gdyż przyznała, że zmagała się z potężną presją.

- Dziś czułam, że nie mogę już więcej z siebie dać. Nie byłam w stanie walczyć jeszcze bardziej, zmusić się do jeszcze większego wysiłku. Myślę, że to kwestia nastawienia, podejścia do gry. Chyba zrobiłam w tym względzie krok w tył. Czułam presję, za bardzo chciałam. Muszę się trochę bardziej wyluzować. Tyle. Muszę się w najbliższych tygodniach skupić na tym, żeby znowu chcieć wygrywać, a nie tylko nie chcieć przegrać - powiedziała dziennikarzom Świątek.