Emma Navarro naprawdę powiedziała to o Idze Świątek! Odżyły bolesne wspomnienia

Iga Świątek w czterech meczach w tej edycji Australian Open spędziła na korcie zaledwie 4 godziny i 30 minut. Emma Navarro, z którą Polka zmierzy się w środę, grała w sumie przez... 10 godzin i 14 minut (cztery trzysetowe bitwy ze Stearn, Wang, Jabeur i Kasatkiną). Amerykanka zapewniała jednak, że nie będzie to dla niej problemem. - Ciężko pracowałam nad przygotowaniem fizycznym i po tych długich meczach wciąż czuję się świetnie - podkreślała.

Emma Navarro, półfinalistka ostatniego US Open, pochodzi z bardzo bogatej rodziny. Majątek jej ojca (działa w sektorze bankowym) wyceniany jest na 1,5 miliarda dolarów. Poprzedni sezon był dla niej bardzo udany. Do końca biła się o awans do WTA Finals. Iga Świątek i Ema Navarro grały ze sobą raz, ale bardzo dawno temu, w 2018 r. na mączce w Charleston. 17-letnia Iga rozgromiła wtedy 17-letnią Emmę 6:0, 6:2. A tak Amerykanka wspomina to spotkanie z Polką:

- W mojej karierze było tylko kilka meczów, w których zostałam dosłownie zdmuchnięta z kortu i to było jedno z tych spotkań - tak Emma Navarro wspomina mecz z Igą Świątek. - Ona zajmowała wtedy chyba około setnego miejsca w rankingu. Miałam wrażenie, że w tym meczu nie mam żadnych szans. Ale byłam wtedy zupełnie inną zawodniczką niż teraz, brakowało mi siły, szybkości i generalnie nie miałam niczego, czym bym mogła jej się przeciwstawić. Pomyślałam wtedy, że ta dziewczyna jest całkiem dobra. Teraz będą już inne okoliczności, bo ja też jestem całkiem dobra i gotowa na to wyzwanie.

Iga Świątek również podkreślała, że wynik jej poprzedniego meczu z Emmą Navarro nie ma żadnego znaczenia. - Obie od tego czasu bardzo się rozwinęłyśmy, więc nie ma co do tego wracać - stwierdziła Iga. - Widziałam ostatnio jej mecze w US Open i grała bardzo dobrze. Ten turniej nietypowo się dla mnie układa i mam nadzieję, że będę też gotowa na sytuacje, które będą nieco bardziej stresujące. Nie można stracić czujności, gdy gra się mecze z takimi wynikami. Trzeba być gotowym na wszystko, zarówno na bitwę jak i na prosty mecz - dodała w rozmowie z Eurosportem

Iga Świątek - Emma Navarro Kiedy mecz w ćwierćfinale Australian Open

Mecz Iga Świątek - Emma Navarro w ćwierćfinale Australian Open zostanie rozegrany w środę 22 stycznia 2025. Czekamy na plan gier i godzinę meczu Świątek - Navarro, ale panie zagrają pewnie w środku nocy (ok. godz. 1.30-3.00 polskiego czasu). Transmisje TV z Australian Open 2025 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie MAX.

