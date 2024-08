i Autor: Marcin Cholewiński/PAP Cincinnati Iga Świątek

WTA Cincinnati

Fenomenalna Iga Świątek pokonała Mirrę Andrejewą! Polka wyszarpała awans do półfinału w Cincinnati

Mecz Igi Świątek z Mirrą Andrejewą to był bardzo emocjonujący tenis na najwyższym poziomie. Młoda i utalentowana Rosjanka od początku postawiła twarde warunki Polce, jednak liderka światowego rankingu kolejny raz popisała się doświadczeniem, dzięki czemu doprowadziła do remisu po przegranym pierwszym secie, a w ostatniej partii pokazała swoje prawdziwe oblicze i wyszarpała awans do półfinału.