Finał Jabeur - Vondrousova RELACJA NA ŻYWO Wimbledon Finał Jabeur - Vondrousova NA ŻYWO Relacja live wynik online

Początek meczu o godzinie 15 polskiego czasu

Ons Jabeur i Marketa Vondrousova już dzisiaj zagrają w finale Wimbledonu. Tunezyjka w półfinale pokonała 6:7(5), 6:4, 6:3 Arynę Sabalenkę, a Czeszka ograła 6:3, 6:3 Elinę Switolinę, pogromczynię Igi Świątek w ćwierćfinale. Stawką finału Wimbledonu kobiet będzie 2,35 mln funtów.

Ons Jabeur w półfinale Wimbledonu pokonała Arynę Sabalenkę i dzięki niej Iga Świątek nie oddała tronu liderki rankingu WTA. Gdyby Białorusinka awansowała do finału, Polka po 67 tygodniach straciłaby pozycję numer 1. Jabeur przegrywała już 6:7, 2:4, ale odrobiła straty we wspaniałym stylu. Wcześniej ograła również broniącą tytułu Jelenę Rybakinę (6:7, 6:4, 6:1 w ćwierćfinale), rewanżując jej się za przykrą porażkę w ubiegłorocznym finale Wimbledonu. A jeszcze wcześniej rozbiła Petrę Kvitovą (6:0, 6:3), dwukrotną mistrzynię Wimbledonu. Marketa Vondrousova po raz drugi sprawiła wielką sensację, dochodząc do finału Szlema. Poprzednio zrobiła to w 2019 r. Roland Garros, a w meczu o tytuł uległa wyraźnie Ashleigh Barty (1:3, 3:6).

Marketa Vondrousova w półfinale łatwo ograła 6:3, 6:3 Ukrainkę Elinę Switolinę. Pogromczyni Igi Świątek nie zdołała się zregenerować po meczu z Polką. Wyraźnie zmęczona nie nawiązała walki. Czeszka Vondrousova jest pierwszą w historii nierozstawioną finalistką Wimbledonu (w Erze Open). Miała dużo łatwiejszą drogę do finału niż Jabeur, która stanie przed już trzecią szansą na pierwszy wielkoszlemowy triumf w karierze. Dwa poprzednie finały Tunezyjka przegrała - z Jeleną Rybakiną (Wimbledon 2022) i Igą Świątek (US Open 2022). Jabeur i Vondrousova grały ze sobą już 6 razy, a bilans tej rywalizacji jest remisowy - 3-3. Ostatnie dwa mecze, oba w 2023 r., wygrała Czeszka - 7:6, 6:4 w Indian Wells i 6:1, 5:7, 6:1 z Australian Open.

Mecz Ons Jabeur - Marketa Vondrousova w finale Wimbledonu 2023 kobiet zostanie rozegrany w sobotę 15 lipca. Początek finału Jabeur - Vondrousova o godzinie 15 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z finału Wimbledonu kobiet Jabeur - Vondrousova