Iga Świątek kontra Aryna Sabalenka w półfinale Roland Garros 2025! Już w 1/2 finału będziemy mieli starcie dwóch tenisistek, które bardzo długo nadawały ton rywalizacji w kobiecym tourze, zmieniając się na prowadzeniu w rankingu. Teraz z dużą przewagą prowadzi Sabalenka, a Świątek po ostatnich niepowodzeniach spadła na 5. miejsce i z takim numerem rozstawiona jest w Paryżu. Iga Świątek w ćwierćfinale Roland Garros pokonała Elinę Switolinę. Aryna Sabalenka ograła 7:6(3), 6:3 Qinwen Zheng.

Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale Roland Garros

Iga Świątek i Aryna Sabalenka grały ze sobą aż 12 razy, a bilans tej rywalizacji to 8-4 dla Polki. Ostatnio górą była Białorusinka - 6:3, 6:3 na bardzo szybkim korcie w Cincinnati. Wcześniej trzykrotnie górą była Iga - w WTA Finals 2023 oraz w finałach w Madrycie i w Rzymie (w 2024 r.). Świątek i Sabalenka przed Roland Garros znów ze sobą trenowały, co ostatnio zdarza im się dość często. Polka i Białorusinka jeszcze dwa lata temu nie darzyły się sympatią, o czym Polka mówiła nawet otwarcie w rozmowie z "Super Expressem". Potem jednak ich relacje wyraźnie się ociepliły. W czasie WTA Finals Rijadzie świat obiegły zdjęcia, na których Polka i Białorusinka po treningu wygłupiały się razem, nagrywając zabawne wideo.

- Oczywiście, to ja wpadłam na pomysł z tym wideo - zdradziła Aryna Sabalenka. - Trenowałyśmy razem, a potem podeszłam i zagadnęłam: "Iga, mam pomysł". Ona na to: "TikTok? Zawsze się wtedy usztywniam, ale spróbujmy". Jej zespół zdradził mi potem, że jako pierwsza przekonałam ją, żeby nagrała film na TikToku, więc pomyślałam sobie: "Wow, to robi wrażenie!". I myślę, że to było fajne. Tak naprawdę nigdy nie miałyśmy okazji, żeby się do siebie zbliżyć i nawet dobrze się razem bawić, więc to był naprawdę fajny moment. Na korcie jesteśmy oczywiście rywalkami i każda chce pokonać tę drugą, ale poza kortem powinnyśmy czasami się spotkać i dobrze się bawić - dodała Sabalenka.

Kiedy półfinał Świątek - Sabalenka O której godzinie mecz w Roland Garros?

Mecz Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale Roland Garros 2025 zostanie rozegrany w czwartek 5 czerwca. Początek półfinału Świątek - Sabalenka o godzinie 15. Transmisja TV z Roland Garros na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz na platformie streaminigowej MAX.

