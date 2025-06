Roland Garros PREMIE: Ile zarobiła już Iga Świątek za półfinał? Nagrody pieniężne robią wrażenie!

Premie w Roland Garros od czasu pandemii regularne rosną. Dwa lata temu Iga Świątek podbiła po raz trzeci Paryż i zgarnęła 2,3 mln euro brutto. Rok temu za zwycięstwo było już 2,4 mln euro. Teraz premia dla zwycięzców znów urosła - do 2,55 mln euro. Duże wrażenie robią też nagrody w początkowych rundach. Już za sam występ w 1. rundzie tenisiści zarobią po 78 tys. euro. Awans do 2. rundy to już premia w wysokości 117 tysięcy. euro. Wymienione premie to oczywiście kwoty brutto. – Wszystkie premie, które zawodniczka dostaje, są w rzeczywistości pomniejszone o podatki. W Stanach Zjednoczonych to już 30 proc., a we Francji trzeba zapłacić nawet 45 proc. podatku – potwierdził w rozmowie z „Super Expressem” Tomasz Świątek, ojciec Igi.

Premie w Roland Garros są bardzo wysokie, ale tenisiści walczą o to, żeby były jeszcze większe. Iga Świątek znalazła się wśród tenisowych gwiazd, które kilka dni przed turniejem spotkały się w Paryżu z szefami turniejów Wielkiego Szlema. Zawodnicy wysunęli swoje żądania, domagając się większego udziału w podziale zysków czyli wyższych nagród pieniężnych, ale również lepszej opieki socjalnej i większego wpływu na podejmowane decyzje.

Iga Świątek musi zapłacić we Francji ogromny podatek! 45 procent!

Iga Świątek jest już w półfinale Roland Garros po zwycięstwie nad Eliną Switoliną. Za awans do półfinału Polka zarobiła już w Paryżu 690 tysięcy euro. To jednak kwota brutto. Iga Świątek w Roland Garros zarabia duże pieniądze, ale płaci też ogromne podatki. Jak działa francuski fiskus w przypadku tenisistów, wyjawił kilka tat temu Daniił Miedwiediew, słynny rosyjski tenisista. – Jeżeli zarobisz we Francji miliony, aż 45 proc. musisz oddać w podatkach – powiedział Miedwiediew. – Najpierw płacisz 15 proc. podatku dochodowego od premii, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. We Francji jest progresywny system podatkowy i na koniec roku musisz jeszcze się rozliczyć – narzekał Miedwiediew.

Poniżej premie w turniejach singla Roland Garros 2025:

Mistrzowie - 2,55 mln euro

Finaliści - 1,275 mln euro

1/2 finału - 690 tys. euro

1/4 finału - 445 tys. euro

4. runda - 265 tys. euro

3. runda - 168 tys. euro

2. runda - 117 tys. euro

1. runda - 78 tys. euro

