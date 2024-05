Fręch - Gauff Transmisja TV i STREAM ONLINE Gdzie oglądać mecz dzisiaj WTA Rzym 9.05.2024

Magdalena Fręch jest już w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie, a jej kolejna rywalka to słynna Coco Gauff. Amerykanka to nr 3 WTA i aktualna mistrzyni US Open. Meczem z Magdą Fręch Coco Gauff otworzy rywalizację w Rzymie. Młoda tenisistka z USA znana jest tego, że na mączce potrafi dobrze grać. To w końcu Gauff była rywalką Igi Świątek w finale Roland Garros 2022.

Magdalena Fręch z Coco Gauff grała niedawno w Australian Open. Na koniec bardzo dobrego występu w Melbourne Polka przegrała z Amerykanką w 4. rundzie 1:6, 2:6. Gauff niedawno była blisko pierwszego w karierze awansu na 2. miejsce w rankingu, ale Aryna Sabalenka obroniła pozycję wiceliderki, awansując do finału w Madrycie.

Mecz Magdalena Fręch - Coco Gauff w 2. rundzie turnieju WTA w Rzymie zostanie rozegrany w czwartek 9 maja 2024. Początek meczu Gauff - Fręch ok. godziny 15.30-16.00 (czwarty mecz od godz. 11). Transmisja TV z meczu Fręch - Gauff w turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

