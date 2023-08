Historyczny triumf Novaka Djokovicia po czterogodzinnym maratonie. Carlos Alcaraz nie wykorzystał w Cincinnati piłki meczowej

Hubert Hurkacz dorobił się prawdziwego bajeru. Na ten widok szczęki opadły nam do samej ziemi, luksus aż bije po oczach

Po trwającym blisko cztery godziny finale wicelider światowego rankingu tenisistów Novak Djoković pokonał prowadzącego w tym zestawieniu Carlosa Alcaraza 5:7, 7:6 (9-7), 7:6 (7-4) i triumfował w turnieju ATP 1000 na twardych kortach w Cincinnati To 95. tytuł Serba. Alcaraz, który w półfinale wyeliminował Huberta Hurkacza, miał piłkę meczową w drugim secie. Blisko godzinę później, przy stanie 5:4 w trzeciej partii, to Djoković miał swoją pierwszą z pięciu szans na zakończenie spotkania. Cztery razy 20-letni Hiszpan się obronił, ale ostatecznie o 16 lat starszy Djoković zwyciężył w tie-breaku.

Historyczne zwycięstwo Djokovicia w Cincinnati

Mecz trwał dokładnie trzy godziny i 49 minut i był najdłuższym w historii imprezy w Cincinnati. "To zdecydowanie jeden z najtrudniejszych meczów, jakie rozegrałem w życiu, w jakimkolwiek turnieju, w jakiejkolwiek kategorii, z jakimkolwiek rywalem. Obaj mieliśmy mnóstwo wzlotów i upadków, Tego typu spotkania to jest powód, dla którego cały czas trenuję, do tego właśnie chcę się przygotowywać" - powiedział w wywiadzie na korcie.

Obaj tenisiści grali ze sobą w cyklu ATP czterokrotnie i po niedzielnym finale bilans jest remisowy. Kiedy już ci zawodnicy się pojedynkują, to o wysoką stawkę. Ostatnio spotkali się w finale tegorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu, kiedy po pięciu setach zwyciężył Hiszpan. Kilka tygodni wcześniej Serb triumfował w półfinale French Open, a w 2022 roku Alcaraz wygrał w tej samej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie.

Carlos Alcaraz.Novak Djokovic.One of the best sets you'll EVER see.Enjoy...#CincyTennis pic.twitter.com/YGKYUhRm1s— Tennis TV (@TennisTV) August 21, 2023