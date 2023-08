Hubert Hurkacz – Borna Coric Relacja NA ŻYWO ATP Cincinnati Hurkacz – Coric WYNIK LIVE ONLINE

Hubert Hurkacz - Borna Coric -:-, -:-

Na żywo Hubert Hurkacz - Borna Coric Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Borna Coric w 2. rundzie turnieju ATP w Cincinnati. Start meczu zaplanowano ok. godziny 20:00-21:00 polskiego czasu. Jest to trzecie spotkanie od godziny 17:00 na korcie Stadium 3. Bądźcie z nami!

Hubert Hurkacz nie miał ostatnio szczęścia do rywali. Podczas Wimbledonu, na którym radził sobie świetnie, już w 4. rundzie trafił na Novaka Djokovicia. Później przyszła szybka porażka w Waszyngtonie, ale w Toronto Polak dotarł do 3. rundy, gdzie trafił na... zwycięzcę Wimbledonu i lidera rankingu ATP, Carlosa Alcaraza. Co ciekawe, Polak miał szansę odprawić wyżej notowanego Hiszpana, ale w kluczowych momentach lepszy okazywał się właśnie przeciwnik. Teraz już w 2. rundzie turnieju ATP w Cincinnati wrocławianin trafił na wyżej notowanego Bornę Corica.

Historia spotkań Huberta Hurkacza i Borny Corica nie jest najdłuższa, za to z pewnością dość bolesna dla Polaka. Do tej pory panowie mierzyli się ze sobą 4-krotnie i tylko raz górą był nasz zawodnik. W 2019 roku Chorwat ograł Hurkacza w Monako, a rok później w ATP Cup w Australii lepszy był Hubert. W kolejnych spotkaniach górą znów był Coric – w 2022 w Wiedniu oraz w tym roku w Madrycie.