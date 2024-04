i Autor: AP Hubert Hurkacz - Casper Ruud Relacja NA ŻYWO Monte Carlo Hurkacz - Ruud WYNIK NA ŻYWO Relacja live

ATP Monte Carlo

Hubert Hurkacz - Casper Ruud Relacja NA ŻYWO Monte Carlo Hurkacz - Ruud WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Hurkacz - Ruud Relacja NA ŻYWO z Monte Carlo. Hubert Hurkacz i Casper Ruud już dzisiaj zagrają w 3. rundzie turnieju ATP w Monte Carlos. To trzeci mecz Polaka z Norwegiem a bilans tej rywalizacji jest remisowy - 1-1. Polak wczoraj pokonał 7:5, 7:6 doświadczonego Hiszpana Robert Bautistę Aguta i było to już jego szóste zwycięstwo z rzędu odniesione na kortach ziemnych. Casper Ruud to dwukrotny finalista Roland Garros. Śledź naszą relację na żywo i wynik meczu Hurkacz - Ruud dzisiaj w Monte Carlo.