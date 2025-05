Hubert Hurkacz – Joao Fonseca Relacja NA ŻYWO: Hurkacz mierzy się z wielkim talentem z Brazylii! [WYNIK LIVE] 27.05.2025

Hubert Hurkacz – Joao Fonseca relacja i wynik NA ŻYWO

Hubert Hurkacz przystępuje do Rolanda Garrosa w niezłym humorze. Polak dotarł do finału turnieju ATP 250 w Genewie. Z pewnością byłoby jeszcze lepiej, gdyby w tym finale ograł Novaka Djokovicia, na co miał szansę, ponieważ przy stanie 1:1 w setach prowadził 4:3 z przełamaniem! Serb zdołał jednak wyrównać i w tie-breaku ostatniej partii ograł polskiego tenisistę. W ostatecznym rozrachunku Hurkacz może być z siebie zadowolony, lecz dobrze by było potwierdzić dobrą dyspozycję również w dużo bardziej prestiżowym Rolandzie Garrosie.

Jego rywalem w 1. rundzie będzie przedstawiciel młodego pokolenia. Joao Fonseca wywołał niemało zamieszania wokół siebie po tym, jak w 1. rundzie Australian Open 2025 rozbił Andrieja Rublowa 3:0! Radość wtedy nie trwała długo, bo Brazylijczyk w 2. rundzie przegrał z Lorenzo Sonego, ale później radził sobie całkiem dobrze. - w lutym wygrał turniej w Buenos Aires na nawierzchni ziemnej, a później challengera w Phoenix na nawierzchni twardej. W ostatnim czasie Fonseca nie potrafi jednak pokazać takiej formy na mączce, jak w Argentynie. Brazylijczyk przegrał w drugiej rundzie w Madrycie, w pierwszej rundzie challengera w Estoril oraz w pierwszej rundzie w Rzymie!

Start meczu Hubert Hurkacz - Joao Fonseca w 1. rundzie Rolanda Garrosa 2025 wieczorem, 27 maja. Mecz rozpocznie się po starciu Rublow - Harris, które zaczęło się o godzinie 16:40.