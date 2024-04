Hubert Hurkacz - Llamas Ruiz RELACJA NA ŻYWO. Ćwierćfinał ATP Estoril Hurkacz - Llamas Ruiz WYNIK LIVE ONLINE mecz Hurkacza w Estoril dzisiaj 05.04

Dawid Celt: To co robi Iga Świątek, to jest coś niesamowitego!

Hubert Hurkacz - Pablo Llamas Ruiz -:-, -:-

Odśwież relację

Hubert Hurkacz szybko rozpoczął sezon na kortach ziemnych, bo już tydzień po porażce w Miami udał się do Estoril. Tam rozstawiony z numerem "2" walczy w imprezie rangi ATP 250 i w czwartek wygrał swój pierwszy mecz. W drugiej rundzie pokonał swojego dobrego kolegę Jana Choinskiego (ATP 188) reprezentującego Wielką Brytanię 7:6 (5), 6:4. Dzięki temu awansował do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z niżej notowanym Hiszpanem Pablo Llamasem Ruizem (ATP 152). Rywal Polaka wygrał w Estoril już cztery mecze, bo do głównego turnieju awansował przez kwalifikacje. W żadnym z tych spotkań nie stracił nawet seta! To pokazuje, że Hurkacza czeka naprawdę trudne wyzwanie, choć oczywiście to 10. tenisista świata jest faworytem w walce o półfinał. Mecz Hurkacz - Llamas Ruiz będzie pierwszym na korcie centralnym w Estoril i planowo powinien rozpocząć się o godzinie 13:00.