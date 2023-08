Hurkacz - Mmoh RELACJA NA ŻYWO Polak zaczyna walkę! ATP Waszyngton Hurkacz - Mmoh WYNIK NA ŻYWO

Na żywo Hubert Hurkacz - Michael Mmoh Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Jeżeli Hurkacz pokona Mmoha, to kolejny mecz zagra w piątek To pierwszy mecz Hurkacza po dłuższej przerwie. Poprzednim był pojedynek z Novakiem Djokoviciem na trawie Wimbledonu Polak i Amerykanin są już na korcie. Trwa rozgrzewka Mecz Hurkacz - Mmoh zacznie się już ok. godziny 21.45 Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Michael Mmoh w 2. rundzie turnieju ATP w Waszyngtonie. Początek spotkania ok. godziny 21.45

Hubert Hurkacz walczy w turnieju ATP w Waszyngtonie. Polak zaczyna w 2. rundzie, a jego rywalem jest Amerykanin Michael Mmoh (nr 112), który pokonał 6:3, 6:3 swojego rodaka Bradleya Klahna. Dla wrocławianina występ w Waszyngtonie to cenne przetarcie przed serią większych turniejów w Ameryce Północnej, z których najważniejszy będzie oczywiście US Open.

Hubert Hurkacz zaczyna występy na kortach twardych. Po Wimbledonie, z którego Polak odpadł po porażce w 4. rundzie z Novakiem Djokoviciem (6:7, 6:7, 7:5, 4:6), nasz tenisista trenował na Florydzie, gdzie spędza dużo czasu. W najnowszym notowaniu ATP Hurkacz spadł z 16. na 17. miejsce. Wrocławianin na Twitterze odpowiadał na pytania kibiców i potwierdził, że na igrzyskach w Paryżu stworzy parę mikstową z Igą Świątek. Na pytanie, gdzie chciałby wygrać swój pierwszy turniej wielkoszlemowy, odpowiedział: "Fajnie by było wygrać w Nowym Jorku, bo to najbliższy Szlem". US Open zacznie się 28 sierpnia. Wcześniej Polak powalczy w kilku turniejach ATP, a najbliższy to ten w Waszyngtonie.

Mecz Hubert Hurkacz - Michael Mmoh w 2. rundzie turnieju ATP w Waszyngtonie zostanie rozegrany we wtorek 1 sierpnia ok. godziny 21.30-22.00 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 18). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Hurkacz - Mmmoh