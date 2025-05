Hubert Hurkacz – Sebastian Ofner Relacja NA ŻYWO: Dobry początek Hurkacza! Jest przełamanie [WYNIK LIVE]

Hurkacz – Ofner relacja i wynik NA ŻYWO dzisiaj 23.05.2025

Hubert Hurkacz pokazuje, że jest w całkiem niezłej formie przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Początek rywalizacji na kortach ziemnych był dla niego bardzo nieudany, bo przegrał już w 2. rundzie w turnieju w Madrycie, ale w niemniej prestiżowym turnieju w Rzymie dotarł już do ćwierćfinału. Teraz na ATP 250 w Genewie, który rozgrywany jest tuż przed startem French Open, Hurkacz dotarł do półfinału, po drodze eliminując jedynkę turnieju, Taylora Fritza. Polak jest faworytem meczu z Sebastianem Ofnerem, który zajmuje obecnie 128. miejsce w rankingu ATP. Problem w tym, że Ofner po drodze pokonał m.in. Nuno Borgesa (ATP 41.) i z pewnością nie był faworytem w meczu z Karenem Chaczanowem (ATP 24.), a jednak to on stanie naprzeciwko Polaka.

Ofner nie jest oczywiście anonimowym zawodnikiem, a w styczniu 2024 roku zajmował dużo wyższe niż teraz, bo 37. miejsce w rankingu ATP. Teraz zdaje się wracać do niezłej formy. Do turnieju w Rzymie dostał się przez kwalifikacje i zakończył go na 3. rundzie. Do zawodów w Genewie również musiał się kwalifikować i już nawet tam mierzył się z wyżej notowanym Opelką (ATP 95.). Jego udział w półfinale z pewnością nie jest dziełem przypadku i Hurkacz nie może zlekceważyć rywala. Zwłaszcza, że panowie nie wiedzą o sobie za wiele, przynajmniej jeśli chodzi o turniejowe granie, ponieważ do tej pory nie spotkali się ani razu na zawodowych kortach.