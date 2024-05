Odśwież relację

Hubert Hurkacz meczem z Japończykiem Shintaro Mochizuki (nr 163) zaczyna walkę w Roland Garros 2024. Tenisista z Wrocławia jako pierwszy z Polaków przystępuje do rywalizacji w Paryżu. Hurkacz w Roland Garros nie odnosił do tej pory sukcesów. Najdalej doszedł do 4. rundy, dwa lata temu. Rok temu odpadł w 3. rundzie. To pierwszy mecz Hurkacza z Japończykiem Mochizukim. Tenisista z Azji awans do głównej drabinki French Open wywalczył, wygrywając kwalifiakcje.

Hurkacz - Michizuki NA ŻYWO Relacja live z Roland Garros 2024

Mecz Hubert Hurkacz - Shintaor Michizuki w 1. rundzie Roland Garros zostanie rozegrany w niedzielę 26 maja. Początek meczu ok. godziny 12.30-13.00 (drugi mecz od godz. 11 po meczu Bouzkova - Kudermietowa). Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo.