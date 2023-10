Fantastyczna forma Huberta Hurkacza! Polak awansuje do ćwierćfinału, Struff bez szans

Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff 2:0 (6:1, 6:4)

Na żywo Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff Witamy w relacji na żywo z meczu Hubert Hurkacz - Jan-Lennard Struff w 1/8 finału turnieju ATP 500 w Bazylei! Polak i Niemiec wyjdą na kort po zakończeniu spotkania Humbert - Giron. Planowo mają zacząć grać ok. 15:00. Sytuacja podczas ATP Bazylea uległa zmianie, mecz Humberta z Gironem dopiero się zakończył. Już niebawem powinien rozpocząć się mecz z udziałem Hurkacza. Hurkacz oraz Struff pojawili się na korcie! Wszyscy kibice zebrani na trybunach przyglądają się rozgrzewce, w której uczestniczą zawodnicy i zaraz rozpocznie się walka o ćwierćfinał! W ostatnim meczu, który odbył się w czerwcu 2023 roku lepszy był Struff, wówczas pokonał Hurkacza 2:1, podczas ATP Stuttgart. 15:0 Od serwisu rozpoczyna Hurkacz i od razu as w wykonaniu Polaka! 1:0 Gem Hurkacz! Świetny początek w wykonaniu Polaka, choć w dwóch akcjach bardzo dobrymi returnami popisał się Struff. 0:15 Hurkacz próbował zaskoczyć lobem rywala, jednak nie udała się ta sztuka. 15:30 Pomylił się Struff! Niemiec uderza prosto w siatkę przy decydującej piłce. 30:30 Hurkacz doprowadza do remisu, dwa błędy z rzędu Struffa. 40:30 Szansa na przełamanie! 2:0 Hurkacz przełamuje serwis rywala! Fantastyczny początek tego meczu w wykonaniu Polaka! 0:30 Hurkacz źle rozpoczyna tego gema, w drugiej akcji daleko wyrzucił piłkę w aut. 2:1 Niestety, Struff przełamuje Hurkacza. 30:15 Fantastyczny return Hurkacza! Struff był bez szans w tej sytuacji. 40:30 Bohaterska obrona Struffa, jednak to Hurkacz wychodzi zwycięsko w tej akcji! 3:1 Kolejne przełamanie w wykonaniu Hurkacza! 4:1 Błyskawiczny gem Hurkacza! Hurkacz ma przewagę nad rywalem, wystarczy utrzymać ten dystans do końca tego seta. 30:30 Kolejna akcja dla Hurkacza przy podaniu Struffa! Mamy remis! 5:1 BRAWO HURKACZ! Kolejne przełamanie na koncie Polaka! 6:1 GEM, SET HURKACZ! Struff bez szans. 30:0 Drugiego seta rozpoczyna Struff, ale to Hurkacz od razu przejmuje inicjatywę. 40:30 Hurkacz ma szansę na przełamanie od razu w drugim secie! 1:0 BRAWO HURKACZ! Czwarty gem serwisowy Struffa i kolejny raz przełamuje Hurkacz! 2:0 Szybki gem w wykonaniu Polaka! Mamy już 2:0! 30:30 Struff próbuje wrócić do walki o zwycięstwo w tym meczu, ale jego błędy na pewno w tym nie pomagają. 2:1 Po ciężkim boju Struff w końcu wygrywa gem przy swoim serwisie. 3:1 Hurkacz się nie zatrzymuje, pewny i mocny serwis Polaka, daje mu zwycięstwo w kolejnym gemie. 30:40 Hurkacz w tym meczu popisuje się znakomitym returnem, co sprawia wiele problemów rywalowi. 3:2 Gem dla Struffa, wcześniej Niemiec popisał się fenomenalnym zagraniem. 15:0 Pewny serwis Hurkacza rozpoczyna szóstego gema. 30:15 Struff idealnie zagrywa, przez co Hurkacz był bez szans, aby to odebrać. 4:2 Gem Hurkacz! 4:3 Gem dla Struffa. Niemiec utrzymuje szansę. 30:30 Rob się niebezpiecznie w tym gemie, Struff walczy o przełamanie. 40:40 Będzie walka na przewagi przy serwisie Hurkacza. 5:3 Gem Hurkacz! 5:4 Wyrównany gem przy podaniu Struffa, ale to Niemiec ostatecznie triumfuje. 15:0 Rewelacyjnie rozpoczyna tego gema Hubi, jest bliski zwycięstwa w tym meczu. 6:4 GEM, SET, MECZ - Hurkacz! To już wszystko na dziś z naszej strony! Zapraszamy na kolejną relację na sport.se.pl!

Odśwież relację

Hubert Hurkacz wrócił do Europy po występach w Azji. Te były różne - w Szanghaju w wielkim stylu wygrał turniej ATP 1000, ale później w Tokio odpadł już w pierwszej rundzie. Być może potrzebował trochę więcej odpoczynku, bo w Bazylei wygrał już pierwsze spotkanie. We wtorek w dwóch setach pokonał Dusana Lajovicia 7:6, 6:3 i pewnie awansował do drugiej rundy. W niej wyzwanie będzie trudniejsze, bo przeciwnikiem "Hubiego" będzie doświadczony i znakomicie serwujący Jan-Lennard Struff. 33-latek jest obecnie 27. tenisistą świata, a w pierwszej rundzie ograł Christophera Eubanksa (7:6, 6:4). Teraz Polak i Niemiec zagrają o ćwierćfinał turnieju ATP 500 w Bazylei, co ma szczególne znaczenie dla Hurkacza. "Hubi" wciąż liczy się w walce o udział w kończących sezon ATP Finals. By w nich wystąpić, musi osiągnąć jak najlepsze wyniki w Bazylei i Paryżu. Początek meczu Hurkacz - Struff zaraz po zakończeniu spotkania Humbert - Giron, ok. godziny 15:00.