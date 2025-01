Hubert Hurkacz i Tallon Griekspoor w Australian Open powalczą ze sobą już po raz piąty, a bilans tej rywalizacji jest remisowy - 2-2. Najpierw był pięciosetowy bój w Roland Garros 2023 wygrany przez Polaka 6:3, 5:7, 6:7, 7:6, 6:4. Potem górą był Holender - 6:3, 1:6, 7:6 w Halle w tym samym roku. Następnie wygrał Hurkacz - 6:7, 6:4, 6:4 dwa lata temu w Bazylei. Ostatnio górą był Griekspoor - 6:7, 7:6, 7:6 w poprzednim sezonie w Rotterdamie. Historia tych pojedynków daje nam obraz, jakiego meczu możemy się spodziewać.

Hubert Hurkacz w Australian Open broni dużo punktów. Rok temu Polak doszedł w Melbourne aż do ćwierćfinału. Teraz ma ciężką drabinkę, a przecież dopiero odbudowuje formę po długiej przerwie w grze spowodowanej kontuzją kolana, po której chyba za wcześnie wrócił na kort. Potem znów musiał skupić się na walce o powrót do pełnej sprawności. - Cieszę się, że mogłem zagrać na United Cup z reprezentacją Polski. Dotarliśmy do finału i naprawdę niewiele brakowało do zwycięstwa. Nie mogę już doczekać się kolejnych startów w tym roku i oczywiście Australian Open - stwierdził Hurkacz przed kamerą Eurosportu.

Mecz Hubert Hurkacz - Tallon Grekspoor w 1. rundzie Australian Open zostanie rozegrany we wtorek 14 stycznia 2025 r. Początek meczu Hurkacz - Griekspoor ok. godziny 2.30-3.00 polskiego czasu (drugi mecz od godz. 1 po spotkaniu kobiet Hadadd Maia - Riera). Transmisja TV z Australian Open 2025 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie MAX. Niestety mecz Hurkacz - Griekspoor będzie można obejrzeć tylko online na platformie MAX.

