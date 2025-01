Maja Chwalińska nie poszła w ślady Igi Świątek. Odpada z Australian Open. Deklasacja!

Piękny gest Igi Świątek po wygranej w Australian Open. Mówi o tym cały świat. Zobacz, co zrobiła

Australian Open: Maja Chwalińska odpada z turnieju w I rundzie!

Maja Chwalińska - po przejściu kwalifikacji - po raz drugi w karierze wystąpiła w zasadniczej części wielkoszlemowej imprezy; debiutowała w Wimbledonie 2022, w którym dotarła do drugiej rundy. Rówieśniczka Igi Świątek do zawodowego tenisa wchodziła w podobnym czasie, ale jej kariera nigdy nie nabrała podobnego rozpędu. Kilka miesięcy po wielkoszlemowym debiucie musiała poddać się operacji kolana. W światowym rankingu zajmuje 126. miejsce, co jest jej życiowym wynikiem.

Dwa lata starsza Niemeier notowana jest na 93. pozycji, ale ich doświadczenia nie sposób porównać, gdyż Niemka w sezonie 2022 była w ćwierćfinale Wimbledonu i 1/8 finału US Open, a w minionym roku w Nowym Jorku dotarła do 3. rundy. Na korzyść Polki przemawiało ogranie z kwalifikacji i zwycięstwo w ich jedynej wcześniejszej potyczce zawodowej - w 2023 roku w turnieju w Kozerkach pokonała ją w trzech setach. Urodzona w Dąbrowie Górniczej zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała w Melbourne nie nawiązała jednak walki z Niemeier.

Pierwszy set - kompletnie bez historii. 29 minut i 6:0 dla Niemki. Polka nie miała nic do powiedzenia z silniejszą fizycznie i dużo mocniej uderzającą piłkę rywalką. Nie miała też atutów, którymi mogłaby jej zagrozić, z miała kłopot ze swoim pierwszym serwisem, po którym wygrała tylko dwie akcje. Początek drugiej partii wyglądał podobnie, choć gra było nieco bardziej wyrównana. Chwalińska sprawiała jednak wrażenie zniechęconej, bez wiary, że może odwrócić losy spotkania. Jedynego gema wygrała przy stanie 0:3. Mecz trwał 64 minuty.

Wcześniej w poniedziałek do 2. rundy awansowały wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek, która wygrała z Czeszką Kateriną Siniakovą 6:3, 6:4, oraz rozstawiona z numerem 23. Magdalena Fręch po pokonaniu Rosjanki Poliny Kudiermietowej 6:4, 6:4.

Z turniejem pożegnała się natomiast Magda Linette, która po dramatycznym pojedynku uległa niżej notowanej Japonce Moyuce Uchijimie 6:4, 2:6, 6:7 (8-10). We wtorek rywalizację w singlu rozpoczną Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

