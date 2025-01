– Chodzi o to, jakie intencje mam grając na korcie. W tenisie najważniejsze jest to, żeby dostosowywać się do warunków, które mamy w danej chwili. Nie zawsze to, co mogę zrobić na jednym korcie, zrobię na drugim. Nie chcę jednak mówić o szczegółach. Koncentrujemy się na tym, żebym mogła wywierać trochę więcej presji na zawodniczkach, żebym robiła to w bardziej wyważony sposób i bez zbyt szybkich decyzji, tylko w przemyślany sposób – skomentowała.