Kamil Majchrzak po koszmarze dyskwalifiakcji znów gra w Australian Open i nie kryje wzruszenia [WYWIAD]

"Super Express": - Jak się czujesz, wracając do wielkoszlemowego turnieju?

Kamil Majchrzak: - Nie ukrywam, że jestem bardzo szczęśliwy, szczególnie po tym, jak przebiegały te kwalifikacje. W pierwszej rundzie jedną nogą byłem już w samolocie do Warszawy. Udało mi się obronić dwie piłki meczowe i ten mecz wyciągnąć. Jak na pierwsze spotkanie w sezonie było, to dla mnie bardzo trudne przetarcie. Dodatkowo musiałem okiełznać emocje po finale United Cup w Sydney. Na to wszystko było bardzo mało czasu. Rok temu o tej samej porze byłem na turniejach o puli nagród 15 tys. dolarów. Natomiast dwa lata temu leżałem na sofie i nie wiedziałem, w którą stroną potoczy się moje życie. Dlatego jestem wzruszony, że mogłem tu wrócić.

- W United Cup w Sydney nie zagrałeś. Mimo to ten turniej pomógł ci w aklimatyzacji w Australii?

- Poprzedni sezon skróciłem o kilka tygodni, bo był dla mnie wyczerpujący. Liczyłem się z tym, że sezon wznowię w Australii. Przede wszystkim cieszę się, że mogłem być częścią tej wspaniałej drużyny, jaką jest reprezentacja Polski. Być może na korcie nie dołożyłem cegiełki do końcowego wyniku, bo nie zagrałem żadnego meczu, ale poza kortem dałem wiele naszej reprezentacji i wszyscy spędziliśmy świetny czas.

- Jak wspomniałeś, rok temu występowałeś na mało znaczących turniejach. Gdyby wówczas ktoś ci powiedział, że za rok będziesz w turnieju głównym Australian Open, to byś uwierzył?

- Miałem plan, aby poprzedni sezon zakończyć w top-200 i zapewnić sobie udział w eliminacjach do AO. Nie wiem czy uwierzyłbym, że zagram w turnieju głównym, bo najpierw musiałem się przebijać przez niżej notowane zawody, aby znaleźć się w okolicach 200. miejsca. Ostatecznie udało mi się to już przed US Open i dzięki temu mogłem zagrać w eliminacjach do nowojorskiego turnieju, gdzie ostatecznie nie udało mi się zakwalifikować. Zawsze lubię być w Australii, bo to początek sezonu ze świeżą energią i dużą motywacją. Dlatego na Antypody przylatuję z uśmiechem na ustach.

- W pierwszej rundzie twoim rywalem będzie 33-letni Hiszpan Pablo Carreno Busta, którego pokonałeś dwa razy. Czego możesz się po nim spodziewać?

- Mimo że w bezpośrednich pojedynkach prowadzę 2-0, to na pewno czeka mnie trudne spotkanie. W przeszłości był przecież w czołowej 10-tce rankingu, wygrał turnieju rangi ATP 1000 i dwukrotnie był w półfinale US Open. Na pewno wie jak grać w tenisa, a twarda nawierzchnia mu sprzyja. Jednak rozegrałem tutaj trzy mecze, dzięki czemu znam warunki, w których będziemy rywalizować. Pozostaje mi tylko jak najlepiej się przygotować, rzucić wszystko co będę miał przeciwko niemu, a najważniejsze, to cieszyć się, że ponownie jestem w turnieju Wielkiego Szlema.

- Jaki masz cel w tym nowym sezonie?

- Chciałbym wrócić do pierwszej setki rankingu, aby móc regularnie występować w wielkich turniejach i nie chodzi tylko o Szlemy. W dalszej perspektywie chciałbym powalczyć o miejsce w czołowej 50-tce. Wiele rzeczy się na to składa, ale sportowo, fizycznie i mentalnie jestem gotowy, aby o to powalczyć.

- W sierpniu byłeś rozgoryczony po tym jak potraktowano przypadek dopingowy Jannika Sinnera. Jakie masz przemyślenia w kontekście tego co ty przeszedłeś z powodu zawieszenia?

- Przede wszystkim nie patrzę już na innych, ale staram się kierować moim życiem najlepiej jak to możliwe. Duża czasu poświęcam pracy nad sobą i staram się patrzeć na takie sprawy bardziej pozytywnie. Chcę czerpać więcej radości z tego robię, bo w pewnym momencie mojej kariery brakowało mi tego. Dopóki tego nie straciłem, to nie odczuwałem tego aż tak bardzo.

Rozmawiał w Melbourne Marcin Cholewiński

